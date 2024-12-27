Во Львове создадут новый корпус центра реабилитации за средства Тайваня

Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: Слово і Діло

В Львове проведут реставрацию здания для нового корпуса центра реабилитации UNBROKEN. Это профинансирует Тайвань, выделив 5 миллионов гривен.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram в п'пятницу, 27 декабря.

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Реставрация здания во Львове

"Сегодня вместе с моим заместителем Сергеем Киралем в Тайване подписали меморандум между Львовским городским советом, Первым медицинским объединением и Представительским офисом Тайбэя", — говорится в сообщении.

Меморандум. Фото: Telegram/Андрей Садовой

Известно, что переговоры и совместная работа длилась год. По их результатам во Львове на улице Пекарской будет обустроен новый корпус реабилитационного центра площадью 2500 квадратных метров, который будет иметь 50 коек.

Центр реабилитации. Фото: Telegram/Андрей Садовой

Центр реабилитации. Фото: Telegram/Андрей Садовой

Центр реабилитации. Фото: Telegram/Андрей Садовой

Он станет местом, где ветераны, их семьи и другие пострадавшие от войны смогут пройти обследование, лечение, реабилитацию и ресоциализацию.

"Этот проект является не только важным шагом для развития системы реабилитации в Украине, а ярким примером международной солидарности в сложные времена", — подчеркнул Садовой.

Скриншот поста Садового

Ранее Садовой и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве. Целью объединения является совместная работа над привлечением международной поддержки для восстановления и развития украинских громад.

Также во Львове начали реставрацию разрушенного Россией музея Шухевича.