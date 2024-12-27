Во Львове создадут новый корпус центра реабилитации за средства Тайваня

Садовой анонсировал реставрацию здания для центра реабилитации
В Львове проведут реставрацию здания для нового корпуса центра реабилитации UNBROKEN. Это профинансирует Тайвань, выделив 5 миллионов гривен.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram в п'пятницу, 27 декабря.
Реставрация здания во Львове
"Сегодня вместе с моим заместителем Сергеем Киралем в Тайване подписали меморандум между Львовским городским советом, Первым медицинским объединением и Представительским офисом Тайбэя", — говорится в сообщении.
Известно, что переговоры и совместная работа длилась год. По их результатам во Львове на улице Пекарской будет обустроен новый корпус реабилитационного центра площадью 2500 квадратных метров, который будет иметь 50 коек.
Он станет местом, где ветераны, их семьи и другие пострадавшие от войны смогут пройти обследование, лечение, реабилитацию и ресоциализацию.
"Этот проект является не только важным шагом для развития системы реабилитации в Украине, а ярким примером международной солидарности в сложные времена", — подчеркнул Садовой.
Ранее Садовой и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве. Целью объединения является совместная работа над привлечением международной поддержки для восстановления и развития украинских громад.
Также во Львове начали реставрацию разрушенного Россией музея Шухевича.
Читайте Новини.LIVE!