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Садовий анонсував реставрацію будівлі для центру реабілітації

27 грудня 2024 14:44
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові створять новий корпус центру реабілітації за кошти Тайваню
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Слово і Діло
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові проведуть реставрацію будівлі для нового корпусу центру реабілітації UNBROKEN. Це профінансує Тайвань, виділивши 5 мільйонів гривень.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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"Сьогодні разом із моїм заступником Сергієм Кіралем у Тайвані підписали меморандум між Львівською міською радою, Першим медичним об'єднанням та Представницьким офісом Тайбею", — йдеться у повідомленні.

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Меморандум. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Відомо, що переговори та спільна робота тривала рік. За їхніми результатами у Львові на вулиці Пекарській буде облаштовано новий корпус реабілітаційного центру площею 2500 квадратних метрів та матиме 50 ліжок.

центр реабілітації у Львові
Центр реабілітації. Фото: Telegram/Андрій Садовий
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Центр реабілітації. Фото: Telegram/Андрій Садовий
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Центр реабілітації. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Він стане місцем, де ветерани, їхні родини та інші постраждалі від війни зможуть пройти обстеження, лікування, реабілітацію та ресоціалізацію.

"Цей проєкт є не лише важливим кроком для розвитку системи реабілітації в Україні, а яскравим прикладом міжнародної солідарності у складні часи", — наголосив Садовий.

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Скриншот допису Садового

Раніше Садовий та мер Харкова Ігор Терехов офіційно підписали угоду про співпрацю. Метою об'єднання є спільна робота над залученням міжнародної підтримки для відновлення та розвитку українських громад.

Також у Львові розпочали реставрацію зруйнованого Росією музею Шухевича.

Львів реставрація Тайвань будівництво реабілітація

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