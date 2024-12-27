У Львові створять новий корпус центру реабілітації за кошти Тайваню

Садовий анонсував реставрацію будівлі для центру реабілітації
У Львові проведуть реставрацію будівлі для нового корпусу центру реабілітації UNBROKEN. Це профінансує Тайвань, виділивши 5 мільйонів гривень.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.
Реставрація будівлі у Львові
"Сьогодні разом із моїм заступником Сергієм Кіралем у Тайвані підписали меморандум між Львівською міською радою, Першим медичним об'єднанням та Представницьким офісом Тайбею", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що переговори та спільна робота тривала рік. За їхніми результатами у Львові на вулиці Пекарській буде облаштовано новий корпус реабілітаційного центру площею 2500 квадратних метрів та матиме 50 ліжок.
Він стане місцем, де ветерани, їхні родини та інші постраждалі від війни зможуть пройти обстеження, лікування, реабілітацію та ресоціалізацію.
"Цей проєкт є не лише важливим кроком для розвитку системи реабілітації в Україні, а яскравим прикладом міжнародної солідарності у складні часи", — наголосив Садовий.
Раніше Садовий та мер Харкова Ігор Терехов офіційно підписали угоду про співпрацю. Метою об'єднання є спільна робота над залученням міжнародної підтримки для відновлення та розвитку українських громад.
Також у Львові розпочали реставрацію зруйнованого Росією музею Шухевича.
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