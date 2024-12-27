У Львові створять новий корпус центру реабілітації за кошти Тайваню

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Слово і Діло

У Львові проведуть реставрацію будівлі для нового корпусу центру реабілітації UNBROKEN. Це профінансує Тайвань, виділивши 5 мільйонів гривень.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у п'ятницю, 27 грудня.

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"Сьогодні разом із моїм заступником Сергієм Кіралем у Тайвані підписали меморандум між Львівською міською радою, Першим медичним об'єднанням та Представницьким офісом Тайбею", — йдеться у повідомленні.

Меморандум. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Відомо, що переговори та спільна робота тривала рік. За їхніми результатами у Львові на вулиці Пекарській буде облаштовано новий корпус реабілітаційного центру площею 2500 квадратних метрів та матиме 50 ліжок.

Центр реабілітації. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Центр реабілітації. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Центр реабілітації. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Він стане місцем, де ветерани, їхні родини та інші постраждалі від війни зможуть пройти обстеження, лікування, реабілітацію та ресоціалізацію.

"Цей проєкт є не лише важливим кроком для розвитку системи реабілітації в Україні, а яскравим прикладом міжнародної солідарності у складні часи", — наголосив Садовий.

Скриншот допису Садового

Раніше Садовий та мер Харкова Ігор Терехов офіційно підписали угоду про співпрацю. Метою об'єднання є спільна робота над залученням міжнародної підтримки для відновлення та розвитку українських громад.

Також у Львові розпочали реставрацію зруйнованого Росією музею Шухевича.