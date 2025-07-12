Атака РФ на Львов - Садовый рассказал о расселении людей

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый/Facebook

В ночь на 12 июля российские войска атаковали Львов, в результате чего зафиксированы значительные разрушения — пострадали жилые дома. Городской голова Андрей Садовый рассказал, куда поселили жителей домов, которые подверглись разрушениям.

Об этом Андрей Садовый написал в Telegram.

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Атака на Львов — куда расселили жителей разрушенных домов

По словам мэра Львова, уже есть первые расселения жителей домов, пострадавших в результате вражеского обстрела в ночь на 12 июля.

По информации Садового, уже расселены 6 семей — 19 человек:

14 взрослых, 5 детей, собака и кот.

"Есть первые расселенные жители, чьи дома пострадали от обстрела. Временное жилье предоставили гостиницы Таурус, Оптима Медиваль, Днестр и хостел Жемчужина. Спасибо за поддержку! Работаем дальше", — проинформировал мэр Львова.

Напомним, что по данным Садового, больше всего повреждений — в Железнодорожном и Галицком районах. Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания — 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице.

Кроме того, повреждено 20 машин. Также повреждены 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.

Скриншот сообщения Садового/Telegram

Ранее мы информировали, что во Львове в субботу, 12 июля, фиксируют повышенную загрязненность воздуха после вражеского обстрела.

Также мы сообщали о мощных взрывах во Львове ночью 12 июля.