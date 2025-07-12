Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий повідомив, куди розселили мешканців зруйнованих будинків

Садовий повідомив, куди розселили мешканців зруйнованих будинків

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 18:25
Атака РФ на Львів — Садовий розповів про розселення людей
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Садовий/Facebook

У ніч проти 12 липня російські війська атакували Львів, внаслідок чого зафіксовано значні руйнування — постраждали житлові будинки. Міський голова Андрій Садовий розповів, куди поселили мешканців будинків, які зазнали руйнувань.

Про це Андрій Садовий написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака на Львів
Люди займаються розселенням після атаки РФ на Львів. Фото: Садовий/Telegram

Атака на Львів — куди розселили жителів зруйнованих будинків

За словами мера Львова, вже є перші розселення жителів будинків, що постраждали внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 12 липня.

За інформацією Садового, вже розселено 6 сімей — 19 людей: 
14 дорослих, 5 дітей, песик та кіт.

"Маємо перших розселених мешканців, чиї домівки постраждали від обстрілу. Тимчасове житло надали готелі Таурус, Оптіма Медіваль, Дністер та хостел Перлина. Дякуємо за підтримку!Працюємо далі", — поінформував мер Львова.

Нагадаємо, що за даними Садового, Найбільше ушкоджень — у Залізничному та Галицькому районах. Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон. 15 квартир непридатні для проживання — 28 мешканцям запропоновано тимчасове безплатне проживання в готелі.

Крім того, пошкоджено 20 машин. Також пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

Атака на Львів
Скриншот повідомлення Садового/Telegram

Раніше ми інформували, що у Львові в суботу, 12 липня, фіксують підвищену забрудненість повітря після ворожого обстрілу.

Також ми повідомляли про потужні вибухи у Львові вночі 12 липня.

Львів обстріли Андрій Садовий війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації