Атака РФ на Львів — Садовий розповів про розселення людей

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Садовий/Facebook

У ніч проти 12 липня російські війська атакували Львів, внаслідок чого зафіксовано значні руйнування — постраждали житлові будинки. Міський голова Андрій Садовий розповів, куди поселили мешканців будинків, які зазнали руйнувань.

Про це Андрій Садовий написав у Telegram.

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Атака на Львів — куди розселили жителів зруйнованих будинків

За словами мера Львова, вже є перші розселення жителів будинків, що постраждали внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 12 липня.

За інформацією Садового, вже розселено 6 сімей — 19 людей:

14 дорослих, 5 дітей, песик та кіт.

"Маємо перших розселених мешканців, чиї домівки постраждали від обстрілу. Тимчасове житло надали готелі Таурус, Оптіма Медіваль, Дністер та хостел Перлина. Дякуємо за підтримку!Працюємо далі", — поінформував мер Львова.

Нагадаємо, що за даними Садового, Найбільше ушкоджень — у Залізничному та Галицькому районах. Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон. 15 квартир непридатні для проживання — 28 мешканцям запропоновано тимчасове безплатне проживання в готелі.

Крім того, пошкоджено 20 машин. Також пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

Скриншот повідомлення Садового/Telegram

Раніше ми інформували, що у Львові в суботу, 12 липня, фіксують підвищену забрудненість повітря після ворожого обстрілу.

Також ми повідомляли про потужні вибухи у Львові вночі 12 липня.