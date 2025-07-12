Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові різко погіршився стан повітря — чи є небезпека

У Львові різко погіршився стан повітря — чи є небезпека

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 13:46
У Львові фіксують забруднене повітря — в чому причина
Погане повітря у місті. Фото ілюстративне: Obozrevetel

У Львові в суботу, 12 липня, фіксують підвищену забрудненість повітря. Містян просять закривати вікна й виходити на вулицю лише за необхідності.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Реклама
Читайте також:

Чому погіршився стан повітря у Львові

Як зазначили в міській раді, у районі вулиці Олени Степанівни зафіксовано незначне підвищення рівня чадного газу в повітрі. Наразі загрози для життя та здоров'я львів'ян немає. Попри це фахівці все ж радять людям тимчасово зачинити вікна та утриматися від провітрювання.

Чому погіршився стан повітря у Львові
Повідомлення Львівської міської ради. Фото: скриншот

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що ситуація контрольована. Наразі показники забруднення перебувають в межах допустимої норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 12 липня атакували Львів. Є пошкодження та руйнування.

Також ми розповідали про те, що через російську атаку пошкоджені корпуси Львівської політехніки. 

повітря Львів Львівська область забруднення забруднення повітря
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації