У Львові фіксують забруднене повітря — в чому причина

Погане повітря у місті. Фото ілюстративне: Obozrevetel

У Львові в суботу, 12 липня, фіксують підвищену забрудненість повітря. Містян просять закривати вікна й виходити на вулицю лише за необхідності.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Чому погіршився стан повітря у Львові

Як зазначили в міській раді, у районі вулиці Олени Степанівни зафіксовано незначне підвищення рівня чадного газу в повітрі. Наразі загрози для життя та здоров'я львів'ян немає. Попри це фахівці все ж радять людям тимчасово зачинити вікна та утриматися від провітрювання.

Повідомлення Львівської міської ради. Фото: скриншот

У Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що ситуація контрольована. Наразі показники забруднення перебувають в межах допустимої норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 12 липня атакували Львів. Є пошкодження та руйнування.

Також ми розповідали про те, що через російську атаку пошкоджені корпуси Львівської політехніки.