Во Львове фиксируют загрязненный воздух — в чем причина

Во Львове резко ухудшилось состояние воздуха — есть ли опасность
Во Львове в субботу, 12 июля, фиксируют повышенную загрязненность воздуха. Горожан просят закрывать окна и выходить на улицу только при необходимости.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Почему ухудшилось состояние воздуха во Львове
Как отметили в городском совете, в районе улицы Елены Степановны зафиксировано незначительное повышение уровня угарного газа в воздухе. Сейчас угрозы для жизни и здоровья львовян нет. Несмотря на это специалисты все же советуют людям временно закрыть окна и воздержаться от проветривания.
Во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что ситуация контролируемая. Сейчас показатели загрязнения находятся в пределах допустимой нормы.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 12 июля атаковали Львов. Есть повреждения и разрушения.
Также мы рассказывали о том, что из-за российской атаки повреждены корпуса Львовской политехники.
Читайте Новини.LIVE!