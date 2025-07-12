Во Львове фиксируют загрязненный воздух — в чем причина

Плохой воздух в городе. Фото иллюстративное: Obozrevetel

Во Львове в субботу, 12 июля, фиксируют повышенную загрязненность воздуха. Горожан просят закрывать окна и выходить на улицу только при необходимости.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Как отметили в городском совете, в районе улицы Елены Степановны зафиксировано незначительное повышение уровня угарного газа в воздухе. Сейчас угрозы для жизни и здоровья львовян нет. Несмотря на это специалисты все же советуют людям временно закрыть окна и воздержаться от проветривания.

Сообщение Львовского городского совета. Фото: скриншот

Во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что ситуация контролируемая. Сейчас показатели загрязнения находятся в пределах допустимой нормы.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне в ночь на 12 июля атаковали Львов. Есть повреждения и разрушения.

Также мы рассказывали о том, что из-за российской атаки повреждены корпуса Львовской политехники.