Убийство Фарион - Садовый вспомнил, как все было

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: РБК-Украина

Во Львове в июле этого года убили украинское языковед, народную депутат Ирину Фарион. Это событие, несмотря на все предыдущие скандалы, объединило украинцев.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Убийство Ирины Фарион

Садовый заявил, что всегда имеет уважение к сильным людям, имея в виду Фарион.

"Я с ней, кажется, раз имел такую личную встречу, очень приветливо, в стенах областного совета обменялись мнениями. Это незаурядная личность", — сказал он.

Городской голова вспомнил, что был в шоке, когда узнал информацию о покушении на языковеда. По его словам, дочь Фарион работает в городском совете, а потому у них много общих коллег.

"Мы до последнего надеялись, что она выживет, но к большому сожалению, этот шар был несовместим с жизнью. Мы с честью, с достоинством попрощались, была очень мощная церемонная процессия в городе", — отметил Садовый.

По мнению мэра, враг попытался использовать убийство Фарион, чтобы поссорить украинцев, но это наоборот — объединило всех.

Напомним, по делу убийства Фарион появились новые детали: правоохранители получили доступ к 291 номеру мобильных операторов в рамках уголовного производства.

Также известно, что последнее судебное заседание над подозреваемым состоялось 8 октября: его адвокаты просили суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом с ношением электронного браслета. Но парень будет находиться в СИЗО минимум до 17 ноября.