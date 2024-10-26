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Садовый вспомнил, какая была его реакция на убийство Фарион

26 октября 2024 08:12
Евгения Брюховецкая - редактор
Убийство Фарион - Садовый вспомнил, как все было
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: РБК-Украина
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове в июле этого года убили украинское языковед, народную депутат Ирину Фарион. Это событие, несмотря на все предыдущие скандалы, объединило украинцев.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в интервью РБК-Украина.

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Садовый заявил, что всегда имеет уважение к сильным людям, имея в виду Фарион.

"Я с ней, кажется, раз имел такую личную встречу, очень приветливо, в стенах областного совета обменялись мнениями. Это незаурядная личность", — сказал он.

Городской голова вспомнил, что был в шоке, когда узнал информацию о покушении на языковеда. По его словам, дочь Фарион работает в городском совете, а потому у них много общих коллег.

"Мы до последнего надеялись, что она выживет, но к большому сожалению, этот шар был несовместим с жизнью. Мы с честью, с достоинством попрощались, была очень мощная церемонная процессия в городе", — отметил Садовый.

По мнению мэра, враг попытался использовать убийство Фарион, чтобы поссорить украинцев, но это наоборот — объединило всех.

Напомним, по делу убийства Фарион появились новые детали: правоохранители получили доступ к 291 номеру мобильных операторов в рамках уголовного производства.

Также известно, что последнее судебное заседание над подозреваемым состоялось 8 октября: его адвокаты просили суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом с ношением электронного браслета. Но парень будет находиться в СИЗО минимум до 17 ноября.

убийство украинцы Львов Ирина Фарион Андрей Садовый

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