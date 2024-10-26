Вбивство Фаріон — Садовий пригадав, як все було

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: РБК-Україна

У Львові у липні цього року вбили українську мовознавицю, народну депутатку Ірину Фаріон. Ця подія, не зважаючи на всі попередні скандали, об'єднала українців.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Садовий заявив, що завжди має повагу до сильних людей, маючи на увазі Фаріон.

"Я з нею, здається, раз мав таку особисту зустріч, дуже привітно, в стінах обласної ради обмінялися думками. Це непересічна особистість", — сказав він.

Міський голова пригадав, що був в шоці, коли дізнався інформацію про замах на мовознавицю. За його словами, донька Фаріон працює в міській раді, а тому він має багато спільних колег з нею.

"Ми до останнього надіялися, що вона виживе, але на превеликий жаль, ця куля була несумісна з життям. Ми з честю, з гідністю попрощалися, була дуже потужна церемонна процесія в місті", — зазначив Садовий.

На думку мера, ворог спробував використати вбивство Фаріон, для того, аби посварити українців, але це навпаки — об'єднало всіх.

Нагадаємо, у справі вбивства Фаріон з'явилися нові деталі: правоохоронці отримали доступ до 291 номера мобільних операторів у рамках кримінального провадження.

Також відомо, що останнє судове засідання над підозрюваним відбулося 8 жовтня: його адвокати просили суд змінити запобіжний захід на тримання під домашнім арештом з носінням електронного браслета. Але хлопець перебуватиме в СІЗО щонайменше до 17 листопада.