Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Садовый в октябре премировал руководителя управления транспорта arrow

Садовый в октябре премировал руководителя управления транспорта

13 ноября 2024 13:47
Анастасия Постоенко - Редактор
Андрей Садовый выписал премию Оресту Олескиву — сколько заработал руководитель транспорта
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый премировал в октябре руководителя управления транспорта Львовского городского совета Ореста Олескива. Стала известна сумма, которую он заработал за месяц, включая премию.

Об этом сообщает издание "Варианты" со ссылкой на отчет от Львовского городского совета.

Читайте также:

Садовый выписал премию Оресту Олескиву

Орест Олеськив, который является руководителем управления транспорта Львовского горсовета, получил в октябре 43 365,29 грн заработной платы. Туда вошли следующие выплаты:

  • должностной оклад – 11 369,22 грн;
  • доплата за ранг – 430,43 грн;
  • надбавка за выслугу лет – 1769,95 грн;
  • надбавка за высокие достижения в труде – 6 784,80 грн;
  • премия – 21 575,66 грн;
  • отпуск – 1 435,23 грн.

Из полученных средств чиновник заплатил 8456, 23 грн налогов и других отчислений. Таким образом, Орест Олеськив заработал в октябре "чистыми" 34 909,06 грн.

В издании добавили, что Орест Олеськив получил 41 тыс. грн зарплаты в январе, а в феврале — 43 тысячи.

Отметим, что Орест Олеськив возглавил управление транспорта Львовского городского совета в октябре 2019 года. С ноября 2017 года он являлся менеджером проектов КУ Институт города, а ранее работал в должности специалиста отдела урбанистики в ЛКП "Институт пространственного развития".

Также в 2016 году Орест Олескив был руководителем отдела охраны парков, лесопарков и ландшафтов управления экологии и благоустройства Львовского городского совета. На протяжении 2015-2016 гг. был главным специалистом сектора благоустройства управления экологии и благоустройства Львовского городского совета.

Кроме того, с 2012 по 2015 год он был главным специалистом отдела продвижения города.

Напомним, недавно во Львове открыли часть улицы Федоровича для пешеходов, закрытую еще в 2010 году из-за строительства гостиницы.

Также во Львове проводят бесплатные тренинги для всех желающих, где учат, как оказывать первую медицинскую помощь и обращаться с оружием.

октябрь Андрей Садовый

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:03 На Киевщину надвигаются снежные облака — прогноз погоды на завтра

14:02 В ТЦК отреагировали на предложения по их расформированию

13:59 За границу по лестнице — на Одесчине задержали уклонистов

13:52 В ВСУ появится новая зимняя форма — началось тестирование

13:47 Садовый в октябре премировал руководителя управления транспорта

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:44 Швеция анонсировала помощь на 6,9 млрд дол. для Украины

13:40 США усилят поддержку Украины до инаугурации Трампа, — Блинкен

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

13:32 Пограничники задержали группу уклонистов вблизи Молдовы — видео

13:30 Неудачный ночной штурм россиян — 5 ОШБр показала видео атак

14:03 На Киевщину надвигаются снежные облака — прогноз погоды на завтра

14:02 В ТЦК отреагировали на предложения по их расформированию

13:59 За границу по лестнице — на Одесчине задержали уклонистов

13:52 В ВСУ появится новая зимняя форма — началось тестирование

13:47 Садовый в октябре премировал руководителя управления транспорта

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:44 Швеция анонсировала помощь на 6,9 млрд дол. для Украины

13:40 США усилят поддержку Украины до инаугурации Трампа, — Блинкен

13:32 Пограничники задержали группу уклонистов вблизи Молдовы — видео

13:30 Неудачный ночной штурм россиян — 5 ОШБр показала видео атак

13:27 Берегите детей — на Одесчине бушует опасная болезнь

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком