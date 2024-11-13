Андрей Садовый выписал премию Оресту Олескиву — сколько заработал руководитель транспорта

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый премировал в октябре руководителя управления транспорта Львовского городского совета Ореста Олескива. Стала известна сумма, которую он заработал за месяц, включая премию.

Об этом сообщает издание "Варианты" со ссылкой на отчет от Львовского городского совета.

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Орест Олеськив, который является руководителем управления транспорта Львовского горсовета, получил в октябре 43 365,29 грн заработной платы. Туда вошли следующие выплаты:

должностной оклад – 11 369,22 грн;

доплата за ранг – 430,43 грн;

надбавка за выслугу лет – 1769,95 грн;

надбавка за высокие достижения в труде – 6 784,80 грн;

премия – 21 575,66 грн;

отпуск – 1 435,23 грн.

Из полученных средств чиновник заплатил 8456, 23 грн налогов и других отчислений. Таким образом, Орест Олеськив заработал в октябре "чистыми" 34 909,06 грн.

В издании добавили, что Орест Олеськив получил 41 тыс. грн зарплаты в январе, а в феврале — 43 тысячи.

Отметим, что Орест Олеськив возглавил управление транспорта Львовского городского совета в октябре 2019 года. С ноября 2017 года он являлся менеджером проектов КУ Институт города, а ранее работал в должности специалиста отдела урбанистики в ЛКП "Институт пространственного развития".

Также в 2016 году Орест Олескив был руководителем отдела охраны парков, лесопарков и ландшафтов управления экологии и благоустройства Львовского городского совета. На протяжении 2015-2016 гг. был главным специалистом сектора благоустройства управления экологии и благоустройства Львовского городского совета.

Кроме того, с 2012 по 2015 год он был главным специалистом отдела продвижения города.

Напомним, недавно во Львове открыли часть улицы Федоровича для пешеходов, закрытую еще в 2010 году из-за строительства гостиницы.

Также во Львове проводят бесплатные тренинги для всех желающих, где учат, как оказывать первую медицинскую помощь и обращаться с оружием.