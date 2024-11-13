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Садовий у жовтні преміював керівника управління транспорту Львова

13 листопада 2024 13:47
Анастасія Постоєнко - Редактор
Андрій Садовий виписав премію Оресту Олеськіву — скільки заробив керівник транспорту
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий преміював у жовтні керівника управління транспорту Львівської міської ради Ореста Олеськіва. Стала відома сума, яку він заробив за місяць включно з премією.

Про це повідомляє видання "Варіанти" з посиланням на звіт від Львівської міської ради.

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Орест Олеськів, який є керівником управління транспорту Львівської міськради отримав у жовтні 43 365,29 грн заробітної плати. Туди увійшли такі виплати:

  • посадовий оклад – 11 369,22 грн;
  • доплата за ранг – 430,43 грн;
  • надбавка за вислугу років – 1 769,95 грн;
  • надбавка за високі досягнення у праці – 6 784,80 грн;
  • премія – 21 575,66 грн;
  • відпустка – 1 435,23 грн.

З отриманих коштів чиновник заплатив 8 456, 23 грн податків та інших відрахувань. Таким чином Орест Олеськів заробив у жовтні "чистими" 34 909,06 грн. 

У виданні додали, що Орест Олеськів отримав 41 тис. грн зарплати у січні, а у лютому — 43 тисячі. 

Зазначимо, що Орест Олеськів очолив управління транспорту Львівської міської ради у жовтні 2019 року. З листопада 2017 року він був менеджером проєктів КУ Інститут міста, а раніше працював на посаді спеціаліста відділу урбаністики у ЛКП "Інститут просторового розвитку". 

Також у 2016 році Орест Олеськів був керівником відділу охорони парків,  лісопарків та ландшафтів управління екології та благоустрою Львівської міської ради. А впродовж 2015-2016 рр. був головним спеціалістом сектору благоустрою управління екології та благоустрою Львівської міської ради.

Окрім того, з 2012 до 2015 року він був головним спеціалістом відділу промоції міста.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відкрили частину вулиці Федоровича для пішоходів, яка була закрита ще у 2010 році через будівництво готелю.

Також у Львові проводять безкоштовні тренінги для всіх охочих, де навчають, як надавати першу домедичну допомогу та поводитися зі зброєю.

жовтень Андрій Садовий

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