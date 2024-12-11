Снегопад во Львове Садовый дал выговоры коммунальщикам

Уборка снега во Львове. Фото: Львовский портал

Во Львове после снегопада непрерывно работала снегоуборочная техника и дворники, которые присоединились к работе с 5 утра. Из-за проблем с организацией уборки отдельные руководители коммунальных служб получили выговоры.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в комментарии Новини.LIVE в среду, 11 декабря.

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Во Львове сегодня продолжалась борьба с последствиями снегопада. На дороги города выехало 120 единиц снегоуборочной техники, с пяти утра к работе присоединились дворники, хотя не все смогли начать вовремя из-за проблем с доездом с прилегающих территорий.

Снегопад во Львове. Фото: Садовый, Facebook

"Вчера были трудности на Тракте Глинянском: несколько грузовиков застряло. Из-за ненадлежащей организации уборки выговоры получили руководители ШРП Галицкого района и ЛКП Лычаковского района. Мы усилим команду, но надо учесть, что многие коммунальщики сейчас в Вооруженных силах Украины, поэтому их не хватает", — отметил Садовый.

Недавно Садовый объяснял, что 12 львовских коммунальщиков из Львовтеплокоммунэнерго сейчас работают в Кривом Роге.

Ранее мы писали о том, что Львовский городской совет выделил 700 тысяч гривен на противоаварийные работы в Центральном государственном историческом архиве, которому исполнилось 240 лет.