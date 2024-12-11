Снігопад у Львові — Садовий дав догани комунальникам

Прибирання снігу у Львові. Фото: Львівський портал

У Львові після снігопаду безперервно працювала снігоприбиральна техніка та двірники, які долучились до роботи з п'ятої ранку. Через проблеми з організацією прибирання окремі керівники комунальних служб отримали догани.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у коментарі Новини.LIVE у середу, 11 грудня.

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У Львові сьогодні тривала боротьба з наслідками снігопаду. На дороги міста виїхало 120 одиниць снігоприбиральної техніки, з п’ятої ранку до роботи долучилися двірники, хоча не всі змогли розпочати вчасно через проблеми з доїздом із прилеглих територій.

Снігопад у Львові. Фото: Садовий, Facebook

"Вчора були труднощі на Тракті Глинянському: декілька вантажівок застрягло. Через неналежну організацію прибирання догани отримали керівники ШРП Галицького району та ЛКП Личаківського району. Ми посилимо команду, але треба врахувати, що багато комунальників зараз у Збройних силах України, тому їх не вистачає", — зазначив Садовий.

Нещодавно Садовий пояснював, що 12 львівських комунальників з Львівтеплокомуненерго наразі працюють у Кривому Розі.

Раніше ми писали про те, що Львівська міська рада виділила 700 тисяч грн на протиаварійні роботи у Центральному державному історичному архіві, якому виповнилося 240 років.