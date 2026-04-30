Прогноз погоды во Львове и области на завтра 1 мая

Сильный заморозок накроет Львовскую область: прогноз погоды на завтра
Погода во Львове и области завтра, 1 мая, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о сильных заморозках ночью до -5 °C. В то же время днем температура воздуха повысится до комфортных показателей.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды во Львове и области на 1 мая
Существенных осадков в течение суток не ожидается. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью 0...-5 °C, днем +11...+16 °C;
- во Львове ночью -1...-3 °C, днем +13...+15 °C.
Пожарная опасность
По территории Львовской области завтра преимущественно высокая (четвертый класс), а местами чрезвычайная (пятый класс) пожарная опасность. Кроме того, во Львове будет высокая пожарная опасность.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.
