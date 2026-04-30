Сильный заморозок накроет Львовскую область: прогноз погоды на завтра

Сильный заморозок накроет Львовскую область: прогноз погоды на завтра

Дата публикации 30 апреля 2026 16:19
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 1 мая
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 1 мая, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о сильных заморозках ночью до -5 °C. В то же время днем температура воздуха повысится до комфортных показателей.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды во Львове и области на 1 мая

Существенных осадков в течение суток не ожидается. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня
Погода в Украине 1 мая. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Львовской области ночью 0...-5 °C, днем +11...+16 °C;
  • во Львове ночью -1...-3 °C, днем +13...+15 °C.

Пожарная опасность

По территории Львовской области завтра преимущественно высокая (четвертый класс), а местами чрезвычайная (пятый класс) пожарная опасность. Кроме того, во Львове будет высокая пожарная опасность.

Пожежна небезпека на Львівщині 1 травня
Прогноз пожарной опасности по Львовской области 1 мая. Фото: Львовский РЦГМ

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового, в городе появится площадь Андрея Парубия. В частности, там теперь будет находиться памятник Вячеславу Черноволу.

А недавно во Львов прибыла очередная гуманитарная миссия Driving Ukraine. Она доставила 26 автомобилей для нужд фронта. В частности, речь идет о пикапах и микроавтобусах.

А 27 апреля во Львове прогремел взрыв в одной из многоэтажек, в результате чего произошел пожар в квартире. Известно о погибшем человеке.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
