Прогноз погоди у Львові та області на завтра 1 травня

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 1 травня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про сильні заморозки вночі до -5 °C. Водночас вдень температура повітря підвищиться до комфортних показників.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Львові та області на 1 травня

Істотних опадів упродовж доби не очікується. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 1 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Львівській області вночі 0...-5 °C , вдень +11...+16 °C ;

, вдень ; у Львові вночі -1...-3 °C, вдень +13...+15 °C.

Пожежна небезпека

По території Львівської області завтра переважно висока (четвертий клас), а місцями надзвичайна (пʼятий клас) пожежна небезпека. Крім того, у Львові буде висока пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області 1 травня. Фото: Львівський РЦГМ

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.

