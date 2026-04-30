Прогноз погоди у Львові та області на завтра 1 травня

Сильний заморозок накриє Львівщину: прогноз погоди на завтра
Погода у Львові та області завтра, 1 травня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про сильні заморозки вночі до -5 °C. Водночас вдень температура повітря підвищиться до комфортних показників.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Львові та області на 1 травня
Істотних опадів упродовж доби не очікується. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі 0...-5 °C, вдень +11...+16 °C;
- у Львові вночі -1...-3 °C, вдень +13...+15 °C.
Пожежна небезпека
По території Львівської області завтра переважно висока (четвертий клас), а місцями надзвичайна (пʼятий клас) пожежна небезпека. Крім того, у Львові буде висока пожежна небезпека.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.
