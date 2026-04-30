Сильний заморозок накриє Львівщину: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 30 квітня 2026 16:19
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 1 травня
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 1 травня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про сильні заморозки вночі до -5 °C. Водночас вдень температура повітря підвищиться до комфортних показників.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Львові та області на 1 травня

Істотних опадів упродовж доби не очікується. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня
Погода в Україні 1 травня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Львівській області вночі 0...-5 °C, вдень +11...+16 °C;
  • у Львові вночі -1...-3 °C, вдень +13...+15 °C.

Пожежна небезпека

По території Львівської області завтра переважно висока (четвертий клас), а місцями надзвичайна (пʼятий клас) пожежна небезпека. Крім того, у Львові буде висока пожежна небезпека. 

Пожежна небезпека на Львівщині 1 травня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області 1 травня. Фото: Львівський РЦГМ

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Львова Андрія Садового, у місті зʼявиться площа Андрія Парубія. Зокрема, там тепер буде знаходитися памʼятник Вʼячеславу Чорноволу.

А нещодавно до Львова прибула чергова гуманітарна місія Driving Ukraine. Вона доставила 26 автомобілів для потреб фронту. Зокрема, йдеться про пікапи та мікроавтобуси.

А 27 квітня у Львові пролунав вибух в одній із багатоповерхівок, внаслідок чого сталася пожежа в квартирі. Відомо про загиблу людину.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Реклама

