Семья из Львовской области пыталась ввезти собственные автомобили как гуманитарную помощь
В пункте пропуска "Краковец-Корчева" отец и сын пытались перевезти приобретенные в собственность авто как "гуманитарная помощь". По запросу Львовской таможни в благотворительном фонде, контакты которого предоставили мужчины, сказали, что впервые слышат об этой "помощи".
Об этом информирует Львовская таможня.
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В пункт пропуска "Краковец-Корчева" из Польши прибыло два автомобиля Škoda Octavia под управлением жителей Львовщины в возрасте 36 и 63 года.
"При прохождении таможенного контроля водители указали в декларациях, что перевозят эти автомобили как гуманитарную помощь для одного из благотворительных фондов Киевщины. Также вместе с автомобилями перемещали запчасти и б/у шины. Однако по запросу Львовской таможни руководитель благотворительного фонда сообщил, что указанные транспортные средства и товары они не ожидают, а граждане, которые их перемещают, им неизвестные" , — говорится в сообщении.
По этим фактам работники таможни составили админпротоколы по ч.1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ТКУ.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове сообщили о подозрении государственному инспектору таможенного поста Львовской таможни по факту извлечения неправомерной выгоды. Государственный инспектор потребовал взятку в 50 долларов с каждого транспортного средства.
Также правоохранители задержали инспекторов Львовской таможни. Им объявили о подозрении за махинации с автомобилями. По данным следствия, в июле прошлого года чиновники пропустили на территорию Украины 41 легковой автомобиль. Фигуранты оформили им нулевое растаможивание.