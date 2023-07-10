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Семья из Львовской области пыталась ввезти собственные автомобили как гуманитарную помощь

10 июля 2023 16:55
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Семья из Львовской области пыталась ввезти собственные автомобили как гуманитарную помощь
Одно из авто, которое хотели ввезти. Фото: Львовская таможня
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В пункте пропуска "Краковец-Корчева" отец и сын пытались перевезти приобретенные в собственность авто как "гуманитарная помощь". По запросу Львовской таможни в благотворительном фонде, контакты которого предоставили мужчины, сказали, что впервые слышат об этой "помощи".

Об этом информирует Львовская таможня.

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Подробности

В пункт пропуска "Краковец-Корчева" из Польши прибыло два автомобиля Škoda Octavia под управлением жителей Львовщины в возрасте 36 и 63 года.

"При прохождении таможенного контроля водители указали в декларациях, что перевозят эти автомобили как гуманитарную помощь для одного из благотворительных фондов Киевщины. Также вместе с автомобилями перемещали запчасти и б/у шины. Однако по запросу Львовской таможни руководитель благотворительного фонда сообщил, что указанные транспортные средства и товары они не ожидают, а граждане, которые их перемещают, им неизвестные" , — говорится в сообщении.

По этим фактам работники таможни составили админпротоколы по ч.1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ТКУ.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове сообщили о подозрении государственному инспектору таможенного поста Львовской таможни по факту извлечения неправомерной выгоды. Государственный инспектор потребовал взятку в 50 долларов с каждого транспортного средства.

Также правоохранители задержали инспекторов Львовской таможни. Им объявили о подозрении за махинации с автомобилями. По данным следствия, в июле прошлого года чиновники пропустили на территорию Украины 41 легковой автомобиль. Фигуранты оформили им нулевое растаможивание.

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