У Львові викрили схему отримання хабарів з розмитнення автомобілів

Затримання державного інспектора митного посту. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові повідомили про підозру державному інспектору митного посту Львівської митниці за фактом одержання неправомірної вигоди. Державний інспектор вимагав хабар у 50 доларів з кожного транспортного засобу.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі слідства

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення автомобілів, що ввозились на митну територію України.

"Хабар становив 50 доларів США з кожного транспортного засобу. У разі відмови сплатити кошти громадян очікували штучні перешкоди при здійсненні митного оформлення", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали співробітника митниці в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині правоохоронці оголосили підозру завідуючій одного із відділень та старшій медичній сестрі поліклінічного відділення однієї із центральних районних лікарень області. Вони вимагали 5 500 доларів США хабара за встановлення групи інвалідності.

Також ми писали, що у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.