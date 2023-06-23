Во Львове разоблачили схему получения взяток по растаможке автомобилей

Задержание государственного инспектора таможенного поста. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове сообщили о подозрении государственному инспектору таможенного поста Львовской таможни по факту получения неправомерной выгоды. Государственный инспектор требовал взятку в 50 долларов с каждого транспортного средства.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Детали следствия

По данным следствия, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей, ввозимых на таможенную территорию Украины.

"Взятка составляла 50 долларов США с каждого транспортного средства. В случае отказа оплатить средства, граждан ожидали искусственные препятствия при осуществлении таможенного оформления", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали сотрудника таможни в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области правоохранители объявили подозрение заведующей одним из отделений и старшей медицинской сестре поликлинического отделения одной из центральных районных больниц области. Они требовали взятки 5 500 долларов США за установление группы инвалидности.

Также мы писали, что во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.