Сім'я з Львівщини намагалась ввезти власні автівки як гуманітарну допомогу

Одне із авто, яке хотіли ввезти. Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Краківець-Корчова " батько і син намагались перевезти придбані у власність авто як "гуманітарну допомогу". На запит Львівської митниці у благодійному фонді, контакти якого надали чоловіки, сказали, що вперше чують про цю "допомогу".

Про це інформує Львівська митниця.

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В пункт пропуску "Краківець-Корчова " із Польщі прибуло два автомобілі Škoda Octavia під керуванням мешканців Львівщини віком 36 і 63 роки.

"Під час проходження митного контролю водії вказали у деклараціях, що перевозять ці автомобілі як гуманітарну допомогу для одного з благодійних фондів Київщини. Також разом з автомобілями переміщували запчастини та вживані шини. Однак на запит Львівської митниці керівник благодійного фонду повідомив, що вказані транспортні засоби й товари вони не очікують, а громадяни, що їх переміщують, їм невідомі", — йдеться у повідомленні.

За цими фактами працівники митниці склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові повідомили про підозру державному інспектору митного посту Львівської митниці за фактом одержання неправомірної вигоди. Державний інспектор вимагав хабар у 50 доларів з кожного транспортного засобу.

Також правоохоронці затримали інспекторів Львівської митниці. Їм оголосили про підозру за махінації з автомобілями. За даними слідства, у липні минулого року посадовці пропустили на територію України 41 легковий автомобіль. Фігуранти оформили їм нульове розмитнення.