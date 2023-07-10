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Сім'я зі Львівщини намагалась ввезти власні автівки як гуманітарну допомогу

10 липня 2023 16:55
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Марта Байдака
Журналіст
Сім'я з Львівщини намагалась ввезти власні автівки як гуманітарну допомогу
Одне із авто, яке хотіли ввезти. Фото: Львівська митниця
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У пункті пропуску "Краківець-Корчова " батько і син намагались перевезти придбані у власність авто як "гуманітарну допомогу". На запит Львівської митниці у благодійному фонді, контакти якого надали чоловіки, сказали, що вперше чують про цю "допомогу".

Про це інформує Львівська митниця.

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Деталі 

В пункт пропуску "Краківець-Корчова " із Польщі прибуло два автомобілі Škoda Octavia під керуванням мешканців Львівщини віком 36 і 63 роки.

"Під час проходження митного контролю водії вказали у деклараціях, що перевозять ці автомобілі як гуманітарну допомогу для одного з благодійних фондів Київщини. Також  разом з автомобілями переміщували запчастини та вживані шини. Однак на запит Львівської митниці керівник благодійного фонду повідомив, що вказані транспортні засоби й товари вони не очікують, а громадяни, що їх переміщують, їм невідомі", — йдеться у повідомленні.

За цими фактами працівники митниці склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові повідомили про підозру державному інспектору митного посту Львівської митниці за фактом одержання неправомірної вигоди. Державний інспектор вимагав хабар у  50 доларів з кожного транспортного засобу.

Також правоохоронці затримали інспекторів  Львівської митниці. Їм оголосили про підозру за махінації з автомобілями. За даними слідства, у липні минулого року посадовці пропустили на територію України 41 легковий автомобіль. Фігуранти оформили їм нульове розмитнення.

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