Прогноз погоды во Львове на завтра 21 сентября от синоптиков

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В субботу 21 сентября во Львове будет прохладная сухая погода. Столбики термометров опустятся до +11 °C.

Об этом сообщают синоптики сервиса Meteoprog.com.

Читайте также:

Погода во Львове 21 сентября

Температура ночью будет около +11°C. Скорость ветра будет достигать всего 2 м/с, а влажность будет на уровне 49%. Осадки не прогнозируются.

Утро начинается с +11 °C. Ветер почти утихнет, снизившись до 1 м/с, а влажность немного поднимется до 54%. Давление будет оставаться стабильным на уровне 741 мм рт. ст., так что атмосферные изменения не предусматриваются.

Днем температура заметно поднимется до +21°C. Скорость ветра будет почти незаметна, всего 1 м/с, а влажность снизится до комфортных 49%. Без намека на дождь.

Вечером сохранится теплая погода, оставаясь на уровне дня +21°C. Скорость ветра будет достигать всего 2 м/с, а влажность снизится до 45%. Давление упадет на один пункт до 740 мм рт. ст., но это не должно ощутимо повлиять на самочувствие.

Прогноз погоды во Львове на 21 сентября. Фото: скриншот

Напомним, во львовские правоохранители разоблачили 28-летнего мужчину, который мошенническим путем присвоил деньги находившейся за рубежом украинки. Ему грозит от трех до восьми лет заключения.

Ранее мы писали, что во Львовскую область в ночь на пятницу, 20 сентября, залетел один вражеский беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить его, но в результате падения обломков возник пожар.