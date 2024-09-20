Прогноз погоди у Львові на завтра 21 вересня від синоптиків

Синоптики попередили жителів Львова про різку зміну погоди завтра
У суботу 21 вересня у Львові пануватиме прохолодна суха погода. Стовпчики термометрів опустяться до + 11 °C.
Про це повідомляють синоптики сервісу Meteoprog.com.
Погода у Львові 21 вересня
Температура вночі становитиме близько +11°C. Швидкість вітру сягатиме всього 2 м/с, а вологість буде на рівні 49%. Опади не прогнозуються.
Ранок розпочнеться з +11 °C. Вітер майже вщухне, знизившись до 1 м/с, а вологість трохи підніметься до 54%. Тиск залишатиметься стабільним на рівні 741 мм рт. ст., тож атмосферні зміни не передбачаються.
Вдень температура помітно підніметься до +21°C. Швидкість вітру буде майже непомітною, всього 1 м/с, а вологість знизиться до комфортних 49%. Без жодного натяку на дощ.
Увечері збережеться тепла погода, залишаючись на рівні денних +21°C. Швидкість вітру сягатиме всього 2 м/с, а вологість знизиться до 45%. Тиск впаде на один пункт до 740 мм рт. ст., але це не повинно відчутно вплинути на самопочуття.
Нагадаємо, у львівські правоохоронці викрили 28-річного чоловіка, який шахрайським шляхом привласнив гроші українки, що перебувала за кордоном. Йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.
Раніше ми писали, що у Львівську область в ніч проти п'ятниці, 20 вересня, залетів один ворожий безпілотник. Силам ППО вдалося знищити його, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа.
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