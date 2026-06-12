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Главная Львов Синоптики предупредили жителей Львова об ухудшении погодных условий

Синоптики предупредили жителей Львова об ухудшении погодных условий

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Дата публикации 12 июня 2026 23:53
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 13 июня
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 13 июня, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики предупреждают об осадках и грозах. Кроме того, местами возможен туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды во Львове и области на 13 июня

Ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью со скоростью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 13 червня
Погода в Украине 13 июня. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Львовской области ночью +5...+10 °С, днем +17...+22 °С;
  • во Львове ночью +7...+9 °С, днем +19...+21 °С.

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за гроз и тумана с видимостью 200-500 метров.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львове и области 13 июня. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра отсутствует (первый класс), местами низкая (второй класс), г. Рава-Русская — высокая (четвертый класс), г. Мостиска — средняя (третий класс) пожарная опасность.

Прогноз погоди у Львові та області 13 червня
Прогноз пожарной опасности по Львовской области 13 июня. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о введении более строгих правил пользования прокатными электросамокатами в городе. Такое решение он объяснил большим количеством травм.

А адвокату Ларисе Криворучко на год запретили осуществлять адвокатскую деятельность. Она является защитницей Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Также 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате российской агрессии против Украины, во Львове состоялась акция скорби. На площади Ангелов собрались сотни людей, чтобы помолиться за самых юных жертв войны и поддержать их семьи.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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