Прогноз погоди у Львові та області на завтра 13 червня

Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 13 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та грози. Крім того, подекуди можливий туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Львові та області на 13 червня

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та зранку подекуди туман. Вітер південно-західний вночі зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, вдень 9-14 м/с.

Погода в Україні 13 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Львівській області вночі +5...+10 °С , вдень +17...+22 °С ;

, вдень ; у Львові вночі +7...+9 °С, вдень +19...+21 °С.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через грози та туман видимістю 200-500 метрів.

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Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 13 червня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра відсутня (перший клас), місцями низька (другий клас), м. Рава Руська — висока (четвертий клас), м. Мостиська середня (третій клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області 13 червня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.

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