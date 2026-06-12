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Головна Львів Синоптики попердили львівʼян про погіршення погодних умов

Синоптики попердили львівʼян про погіршення погодних умов

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 23:53
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 13 червня
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 13 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та грози. Крім того, подекуди можливий туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Львові та області на 13 червня

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та зранку подекуди туман. Вітер південно-західний вночі зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, вдень 9-14 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 13 червня
Погода в Україні 13 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Львівській області вночі +5...+10 °С, вдень +17...+22 °С;
  • у Львові вночі +7...+9 °С, вдень +19...+21 °С.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через грози та туман видимістю 200-500 метрів.

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Погода у Львові 13 червня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 13 червня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра відсутня (перший клас), місцями низька (другий клас), м. Рава Руська — висока (четвертий клас), м. Мостиська середня (третій клас) пожежна небезпека.

Прогноз погоди у Львові та області 13 червня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області 13 червня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про запровадження суворіших правил користування прокатними електросамокатами в місті. Таке рішення він пояснив високою кількістю травм.

А адвокатці Ларисі Криворучко на рік заборонили здійснювати адвокатську діяльність. Вона є захисницею В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Також 4 червня, у День пам’яті дітей, загиблих через російську агресію проти України, у Львові відбулася акція скорботи. На площі Ангелів зібралися сотні людей, щоб помолитися за наймолодших жертв війни та підтримати їхні родини. 

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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