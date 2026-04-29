Синоптики предупреждают о сильных заморозках во Львове завтра

Во Львове и области в четверг, 30 апреля, объявлен самый высокий уровень опасности из-за погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных заморозках ночью: ожидается -5...-8 °С.

Предупреждение от синоптиков о непогоде во Львове

В гидрометцентре обнародовали срочное предупреждение для жителей региона. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в регионе ожидается значительное снижение температуры. Из-за этого объявлен III уровень опасности (красный).

По прогнозу синоптиков во Львовской области ночью:

30 апреля ожидаются заморозки в пределах -5...-8 °С;

1 мая ожидаются заморозки в пределах 0...-3 °С.

Во Львове также ночью температура снизится:

30 апреля ожидается -5...-6 °С;

1 мая ожидается 0...-2 °С.

Прогноз погоды на 30 апреля во Львове

Завтра во Львове и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет северный, 7-12 м/с. Ночью прогнозируют заморозки в пределах -5...-8 °С, а днем температура воздуха будет около +9...+14 °С. Возможно ухудшение видимости из-за тумана в пределах 500-1000 м.

