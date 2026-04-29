Головна Львів Синоптики попереджають про сильні заморозки у Львові завтра

Синоптики попереджають про сильні заморозки у Львові завтра

Дата публікації: 29 квітня 2026 17:14
Холодна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області в четвер, 30 квітня, оголошено найвищий рівень небезпеки через погодні умови. Синоптики попереджають про сильні заморозки вночі: очікується -5...-8 °С.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Попередження від синоптиків про негоду у Львові

У гідрометцентрі оприлюднили термінове попередження для жителів регіону. Синоптики зазначають, що у найближчі дні в регіоні очікується значне зниження температури. Через це оголошено III рівень небезпечності (червоний).

Попередження про метеорологічні явища. Фото: Новини.LIVE

За прогнозом синоптиків у Львівській області вночі:

  • 30 квітня очікуються заморозки в межах -5...-8 °С;
  • 1 травня очікуються заморозки в межах 0...-3 °С.

У Львові також вночі температура знизиться:

  • 30 квітня очікується -5...-6 °С;
  • 1 травня очікується 0...-2 °С.

Прогноз погоди тна 30 квітня у Львові

Завтра у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде північний, 7-12 м/с. Вночі прогнозують заморозки в межах -5...-8 °С, а вдень температура повітря буде близько +9...+14 °С. Можливе погіршення видимості через туман в межах 500-1000 м.

Прогноз погоди на 30 квітня у Львові. Фото: скриншот

Останні новини Львова

Як повідомляли Новини.LIVE, 38-ма гуманітарна місія Driving Ukraine прибула до Львова. В мехаж ініціативи доставили 26 автомобілів для потреб фронту. Йдеться про пікапи, мікроавтобуси, дві карети швидкої допомоги та пожежний автомобіль.

Також ми писали про те, що 28 квітня в парку у Львові знайшли тіло немовляти. Мертва дитина була загорнута в ковдру. Тіло направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
