Синоптики попереджають про сильні заморозки у Львові завтра

У Львові та області в четвер, 30 квітня, оголошено найвищий рівень небезпеки через погодні умови. Синоптики попереджають про сильні заморозки вночі: очікується -5...-8 °С.

Попередження від синоптиків про негоду у Львові

У гідрометцентрі оприлюднили термінове попередження для жителів регіону. Синоптики зазначають, що у найближчі дні в регіоні очікується значне зниження температури. Через це оголошено III рівень небезпечності (червоний).

За прогнозом синоптиків у Львівській області вночі:

30 квітня очікуються заморозки в межах -5...-8 °С;

1 травня очікуються заморозки в межах 0...-3 °С.

У Львові також вночі температура знизиться:

30 квітня очікується -5...-6 °С;

1 травня очікується 0...-2 °С.

Прогноз погоди тна 30 квітня у Львові

Завтра у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде північний, 7-12 м/с. Вночі прогнозують заморозки в межах -5...-8 °С, а вдень температура повітря буде близько +9...+14 °С. Можливе погіршення видимості через туман в межах 500-1000 м.

