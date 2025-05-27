Смерть Велеса Пашника в стоматологии Львова - врач Ирина Пода мобилизовалась в ВСУ

5-летний Велес Пашник. Фото: соцсети

Во Львове врач-анестезиолог Ирина Пода, которую подозревают в причастности к смерти 5-летнего Велеса Пашника во время стоматологической процедуры, мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины. Ее адвокаты уже подали ходатайство о приостановлении уголовного производства в связи с ее военной службой. Отец погибшего мальчика убежден: это попытка убежать от наказания.

Об этом сообщает Zaxid.net

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Врач мобилизовалась в ВСУ

О мобилизации врача в ВСУ сообщил Виктор Пашник, отец мальчика, который умер после процедуры обезболивания в клинике Ori-Dent в январе 2024 года. По его словам, Пода присоединилась в ряды ВСУ через один из рекрутинговых центров, и защита уже требует приостановить рассмотрение дела. Суд должен принять решение в ближайшее время.

"Конечно, это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности", — заявил отец мальчика.

Отметим, что закон действительно предусматривает, что мобилизация может стать основанием для временного приостановления уголовного производства. Однако в таком случае срок привлечения к ответственности продолжает истекать, пока подозреваемая находится на службе.

В то же время Львовская областная прокуратура категорически не поддерживает ходатайство стороны защиты. В ведомстве заявили, что настаивают на изменении меры пресечения для Ирины Поды с домашнего ареста на содержание под стражей, и уже подали соответствующее ходатайство в суд. Также прокуроры инициировали разрешение на задержание подозреваемой для принудительного привода.

Что известно о трагедии во Львове

Дело против Поды было открыто после трагедии, произошедшей в январе 2024 года. Во время удаления молочных зубов под общим наркозом в частной клинике Ori-Dent у 5-летнего Велеса остановилось сердце. Мальчика госпитализировали в реанимацию, но через несколько недель в состоянии глубокой комы он умер.

Экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской ОГА установила серьезные нарушения в оказании медицинской помощи. Выяснилось, что анестезиолог Ирина Пода и стоматолог Виктория Карнаухова не имели соответствующей специализации для работы с детьми.

В феврале 2025 года Наде объявили подозрение сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, включая ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, подделку документов и незаконную врачебную практику. Следствие установило, что она предоставила поддельный сертификат, чтобы получить право на работу с малолетними пациентами.

Максимальное наказание, предусмотренное по инкриминируемым ей статьям, - до пяти лет заключения.