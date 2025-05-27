Смерть Велеса Пашника у стоматології Львова — лікарка Ірина Пода мобілізувалася до ЗСУ

5-річний Велес Пашник. Фото: соцмережі

У Львові лікарка-анестезіологиня Ірина Пода, яку підозрюють у причетності до смерті 5-річного Велеса Пашника під час стоматологічної процедури, мобілізувалася до лав Збройних сил України. Її адвокати вже подали клопотання про призупинення кримінального провадження у зв’язку з її військовою службою. Батько загиблого хлопчика переконаний: це намагання втекти від покарання.

Про це повідомляє Zaxid.net

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Про мобілізацію лікарки до ЗСУ повідомив Віктор Пашник, батько хлопчика, який помер після процедури знеболення у клініці Ori-Dent у січні 2024 року. За його словами, Пода приєдналася до лав ЗСУ через один із рекрутингових центрів, і захист уже вимагає призупинити розгляд справи. Суд має ухвалити рішення найближчим часом.

"Звісно, що це портновщина, можливість уникнути покарання і відповідальності", — заявив батько хлопчика.

Зазначимо, що закон дійсно передбачає, що мобілізація може стати підставою для тимчасового зупинення кримінального провадження. Однак у такому випадку строк притягнення до відповідальності продовжує спливати, поки підозрювана перебуває на службі.

Водночас Львівська обласна прокуратура категорично не підтримує клопотання сторони захисту. У відомстві заявили, що наполягають на зміні запобіжного заходу для Ірини Поди з домашнього арешту на тримання під вартою, і вже подали відповідне клопотання до суду. Також прокурори ініціювали дозвіл на затримання підозрюваної для примусового приводу.

Що відомо про трагедію у Львові

Справу проти Поди було відкрито після трагедії, що сталася у січні 2024 року. Під час видалення молочних зубів під загальним наркозом у приватній клініці Ori-Dent у 5-річного Велеса зупинилося серце. Хлопчика госпіталізували до реанімації, але через декілька тижнів у стані глибокої коми він помер.

Експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА встановила серйозні порушення у наданні медичної допомоги. З’ясувалося, що анестезіологиня Ірина Пода та стоматологиня Вікторія Карнаухова не мали відповідної спеціалізації для роботи з дітьми.

У лютому 2025 року Поді оголосили підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу, включно з неналежним виконанням професійних обов’язків, підробленням документів та незаконною лікарською практикою. Слідство встановило, що вона надала підроблений сертифікат, аби отримати право на роботу з малолітніми пацієнтами.

Максимальне покарання, яке передбачене за інкримінованими їй статтями, — до п’яти років ув’язнення.