Иосиф Лось — студенты не хотят занятия, которые проводит профессор

Дело Иосифа Лося — почему студенты не хотят посещать занятия
Студенты Львовского национального университета не хотят ходить на занятия к профессору Иосифу Лосю. Ряд девушек, которые учились в вузе, обвинили его в домогательствах.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE, которая присутствовала на судебном заседании 16 июля.
Дело профессора Иосифа Лося
Адвокат университета во время судебного заседания рассказал, что 36% студентов факультета журналистики не хотят занятия, которые проводит профессор Лось.
По показаниям, с марта 2025 года до 49% студентов, у которых преподавал Лось, отказывались посещать его пары. Информацию предоставили на запрос через студенческое самоуправление и приобщили к материалам дела.
Отметим, что вчера состоялось судебное заседание по делу Лося. Речь шла о том, останется ли преподаватель в должности. Однако суд принял решение уволить профессора.
Также известно, что самого Иосифа Лося на заседании не было. Зато присутствовал его адвокат.
В то же время в помещение суда пришли активисты. Они имели плакаты с надписями: "Долой Лося" и требовали, чтобы его не восстанавливали в должности.
Напомним, 3 июня во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу профессора Иосифа Лося.
Также мы писали, что одна из студенток университета, где преподавал Лось, забрала документы из учебного заведения.
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