Иосиф Лось — студенты не хотят занятия, которые проводит профессор

Митингующие против Иосифа Лося под стенами суда. Фото: Новини.LIVE

Студенты Львовского национального университета не хотят ходить на занятия к профессору Иосифу Лосю. Ряд девушек, которые учились в вузе, обвинили его в домогательствах.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE, которая присутствовала на судебном заседании 16 июля.

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Дело профессора Иосифа Лося

Адвокат университета во время судебного заседания рассказал, что 36% студентов факультета журналистики не хотят занятия, которые проводит профессор Лось.

По показаниям, с марта 2025 года до 49% студентов, у которых преподавал Лось, отказывались посещать его пары. Информацию предоставили на запрос через студенческое самоуправление и приобщили к материалам дела.

Отметим, что вчера состоялось судебное заседание по делу Лося. Речь шла о том, останется ли преподаватель в должности. Однако суд принял решение уволить профессора.

Также известно, что самого Иосифа Лося на заседании не было. Зато присутствовал его адвокат.

В то же время в помещение суда пришли активисты. Они имели плакаты с надписями: "Долой Лося" и требовали, чтобы его не восстанавливали в должности.

Напомним, 3 июня во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу профессора Иосифа Лося.

Также мы писали, что одна из студенток университета, где преподавал Лось, забрала документы из учебного заведения.