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Главная Львов Дело Иосифа Лося — почему студенты не хотят посещать занятия

Дело Иосифа Лося — почему студенты не хотят посещать занятия

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 18:32
Иосиф Лось — студенты не хотят занятия, которые проводит профессор
Митингующие против Иосифа Лося под стенами суда. Фото: Новини.LIVE

Студенты Львовского национального университета не хотят ходить на занятия к профессору Иосифу Лосю. Ряд девушек, которые учились в вузе, обвинили его в домогательствах.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE, которая присутствовала на судебном заседании 16 июля.

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Дело профессора Иосифа Лося

Адвокат университета во время судебного заседания рассказал, что 36% студентов факультета журналистики не хотят занятия, которые проводит профессор Лось.

По показаниям, с марта 2025 года до 49% студентов, у которых преподавал Лось, отказывались посещать его пары. Информацию предоставили на запрос через студенческое самоуправление и приобщили к материалам дела.

Отметим, что вчера состоялось судебное заседание по делу Лося. Речь шла о том, останется ли преподаватель в должности. Однако суд принял решение уволить профессора.

Также известно, что самого Иосифа Лося на заседании не было. Зато присутствовал его адвокат.

В то же время в помещение суда пришли активисты. Они имели плакаты с надписями: "Долой Лося" и требовали, чтобы его не восстанавливали в должности.

Напомним, 3 июня во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу профессора Иосифа Лося.

Также мы писали, что одна из студенток университета, где преподавал Лось, забрала документы из учебного заведения.

суд домогательства Львов студенты Университет преподаватели
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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