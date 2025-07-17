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Головна Львів Справа Йосипа Лося — чому студенти не хочуть відвідувати заняття

Справа Йосипа Лося — чому студенти не хочуть відвідувати заняття

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:32
Йосип Лось — студенти не хочуть заняття, які проводить професор
Мітингувальники проти Йосипа Лося під стінами суду. Фото: Новини.LIVE

Студенти Львівського національного університету не хочуть ходити на заняття до професора Йосипа Лося. Низка дівчат, які навчались у виші, звинуватили його у домаганнях.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE, яка була присутня на судовому засіданні 16 липня. 

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Справа професора Йосипа Лося

Адвокат університету під час судового засідання розповів, що 36% студентів факультету журналістики не хочуть заняття, які проводить професор Лось. 

За свідченнями, з березня 2025 року до 49% студентів, у яких викладав Лось, відмовлялися відвідувати його пари. Інформацію надали на запит через студентське самоврядування та долучили до матеріалів справи.

Зазначимо, що вчора відбулося судове засідання у справі Лося. Йшлося про те, чи залишиться викладач на посаді. Однак суд ухвалив рішення звільнити професора. 

Також відомо, що самого Йосипа Лося на засіданні не було. Натомість був присутній його адвокат. 

Водночас до приміщення суду прийшли активісти. Вони мали плакати з написами: "Геть Лося"  і вимагали, аби його не поновляли на посаді.

Нагадаємо, 3 червня у Львові відбулося чергове судове засідання у справі професора Йосипа Лося

Також ми писали, що одна зі студенток університету, де викладав Лось, забрала документи з навчального закладу

суд домагання Львів студенти Університет викладачі
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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