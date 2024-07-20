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Дело об убийстве Ирины Фарион — глава МВД Клименко сообщил последние детали

20 июля 2024 01:58
обновлено: 02:43
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Убийство Ирины Фарион 19 июля — брифинг Игоря Клименко во Львове
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что полиция рассматривает несколько вариантов мотивов убийства экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, среди которых общественная позиция и личная неприязнь. Также у полиции есть некоторые подозрения в отношении нападающего, действительно несколько дней находившегося у дома жертвы, готовясь к убийству.

Об этом Игорь Клименко сообщил во время брифинга во Львове в ночь на 20 июля.

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Последние подробности дела об убийстве Ирины Фарион

Чиновник отметил, что к поискам нападающего привлекли почти всю полицию Львова и области, также на месте преступления работают оперативники и следственные группы, приехавшие из Киева во главе с заместителем руководителя Нацполиции и заместителем руководителя СБУ.

Подробности расследования убийства Ирины Фарион 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "МВД Украины"

В полиции считают, что человек в шляпе, фото которого распространили в соцсетях, и нападающий является одним и тем же человеком. Клименко подтвердил, что неизвестный несколько дней точно находился у дома Ирины Фарион, готовясь к преступлению.

По словам министра, полиция рассматривает несколько мотивов преступления, среди которых личная неприязнь или общественная деятельность погибшей. Не исключают также "российский след" и заказной характер.

Убийство Ирины Фарион 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "МВД Украины"

Чиновник подчеркнул, что правоохранителям известен калибр оружия, из которого стреляли в языковеда — удалось найти гильзу. Дополнительную информацию сообщат после вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.

В то же время Клименко добавил, что первые результаты работы должны быть готовы к утру.

Кто убил Ирину Фарион 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Игоря Клименко

Что известно об убийстве Ирины Фарион 19 июля

Напомним, что в пятницу, 19 июля, было совершено покушение на Ирину Фарион во Львове. Злоумышленник выстрелил в нее из огнестрельного оружия, в результате чего женщина получила тяжелую травму головы. Языковеда забрала скорая, а после операции Фарион умерла. Это произошло около 23:20.

По словам Клименко, нападение на языковеда квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Впоследствии полиция переквалифицировала преступление по нападению на Ирину Фарион на умышленное убийство.

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