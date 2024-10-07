Во Львовской области воспитательнице, избившей ребенка, объявили подозрение

Председатель ОГА Максим Козицкий. Фото: Максим Козицкий/Facebook

Недавно в сети начало распространяться видео, где воспитатели избивают воспитаников в учебно-реабилитационном центре во Львовской области. Глава ОГА Максим Козицкий заявил, что воспитателю выдвинули подозрение.

Об этом он сообщил в Telegram в понедельник, 7 октября.

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Во Львовской области воспитательнице учебно-реабилитационного центра было выдвинуто подозрение за побои и пытки. Следствие по этому делу продолжается.

Пост Козицкого. Фото: скриншот

По сообщению полиции, следственные органы полиции Львовщины выдвинули обвинение 47-летней воспитательнице учебно-реабилитационного центра. Женщине инкриминируют умышленное нанесение побоев и насилие над несовершеннолетним лицом.

Инцидент, вызвавший широкий резонанс, стал известен благодаря видеозаписи, появившейся в социальных сетях. Выяснилось, что это произошло еще в прошлом году.

Воспитательница отстранена от выполнения своих служебных обязанностей до завершения досудебного расследования, а пока ей официально объявлено о подозрении.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители во Львовской области 27 сентября открыли уголовное производство и начали расследование по учебно-реабилитационному центру. В настоящее время в уголовном производстве допрошены 46 человек.

Мы писали, что в этом реабилитационном центре находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.