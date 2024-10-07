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Справа виховательки, яка побила дитину на Львівщині — рішення слідчих

7 жовтня 2024 19:52
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Львівщині виховательці, яка побила дитину, оголосили підозру
Голова ОДА Максим Козицький. Фото: Максим Козицький/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Нещодавно в мережі почало ширитись відео, де вихователі б'ють вихованців у навчально-реабілітаційному центрі в Львівській області. Голова ОДА Максим Козицький заявив, що виховательці висунули підозру.

Про це він повідомив в  Telegram у понеділок, 7 жовтня.

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У Львівській області виховательці навчально-реабілітаційного центру було висунуто підозру за побої і мордування. Слідство у цій справі триває.

Пост Козицкого. Фото: скриншот
Допис Козицького. Фото: скриншот

За повідомленням поліції, слідчі органи поліції Львівщини висунули обвинувачення 47-річній виховательці навчально-реабілітаційного центру. Жінці інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення насильства над неповнолітньою особою.

Інцидент, що викликав широкий резонанс, став відомим завдяки відеозапису, який з'явився в соціальних мережах. З’ясувалося, що це трапилося ще минулого року.

Виховательку відсторонено від виконання своїх службових обов’язків до завершення досудового розслідування, а наразі їй офіційно оголошено про підозру.

Допис поліції. Фото: скриншот
Допис поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці на Львівщині 27 вересня відкрили кримінальне провадження та почали розслідування щодо навчально-реабілітаційного центру. Наразі у кримінальному провадженні допитано 46 осіб.

Ми писали, що у цьому реабілітаційному центрі перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.  

скандал діти Львів Україна Львівська область реабілітація Максим Козицький

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