Способствует победе Украины — в ГУР отреагировали на "форум российской оппозиции" во Львове

Форум русской оппозиции во Львове. Фото: организаторы

Во Львове 22-23 мая состоялся "Форум российской оппозиции в поддержку Украины", в работе которого приняли участие представители политической и вооруженной оппозиции в путинский режим, в том числе и делегаты от добровольческих подразделений, воюющих в составе Сил Обороны Украины. Впрочем, о проведении мероприятия не знали местные власти. Мэр Львова Андрей Садовый обратился на этот счет "в соответствующие органы".

Мероприятие прокомментировала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал проведение подобного мероприятия "как одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над государством-агрессором".

По словам Буданова, подобные события приближают конец режима Путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в РФ и поражение Кремля в войне против Украины.

Что известно о "форуме российской оппозиции" во Львове

О проведении форума сообщил эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев, связываемый с деятельностью легиона "Свобода России".

По его словам, на форуме насчитывалось более 40 участников от ведущих оппозиционных объединений. В работе приняли участие представители всех трех добровольческих батальонов. Были также представители Офиса президента Украины и Верховной Рады.

"На форуме решили создать постоянную организационную структуру для поддержки силового сопротивления" , — заявил Илья Пономарев.

По словам российского оппозиционного политика, по итогам форума была разработана "Львовская резолюция". В ней говорится о поддержке присутствующими россиянами "формулы мира", которую предложил Владимир Зеленский, о необходимости изменения политического режима в России, завершении войны, возвращении Украине оккупированных территорий и освобождении военнопленных.

Ранее мы писали о том, что мэр Львова Андрей Садовый удивился, что во Львове прошло подобное собрание. В Telegram он оставил сообщение, в котором написал, что "это какая-то шутка".

Напомним, во Львовской области мужчину посадили под домашний арест, за то, что боялся получить повестку, поэтому набросился с кулаками на правоохранителя.

Также мы сообщали, что во Львове суд обязал ГНСУ уволить военнослужащего из службы по уходу за братом I группы инвалидности.