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Сприяє перемозі України — у ГУР відреагували на "форум російської опозиції" у Львові

24 травня 2024 17:04
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Сприяє перемозі України — у ГУР відреагували на "форум російської опозиції" у Львові
Форум російської опозиції у Львові. Фото: організатори
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Львові 22-23 травня відбувся "Форум російської опозиції на підтримку України", в роботі якого взяли участь представники політичної та озброєної опозиції до путінського режиму, зокрема і делегати від добровольчих підрозділів, які воюють у складі Сил Оборони України. Втім, про проведення заходу не знала місцева влада. Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу "у відповідні органи".

Захід прокоментувала пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу "як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором".

За словами Буданова, подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка Кремля у війні проти України.

Що відомо про "форум російської опозиції" у Львові

Про проведення форуму повідомив ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, якого пов'язують з діяльністю легіону "Свобода Росії".

За його словами, на форумі було понад 40 учасників від провідних опозиційних об'єднань. У роботі взяли участь представники всіх трьох добровольчих батальйонів. Були також представники Офісу президента України та Верховної Ради.

"На форумі вирішили створити постійну організаційну структуру для підтримки силового опору", — заявив Ілля Пономарьов.

За словами російського опозиційного політика, за підсумками форуму розробили "Львівську резолюцію". У ній йдеться про підтримку присутніми росіянами "формули миру", яку запропонував Володимир Зеленський, про необхідність зміни політичного режиму в Росії, завершення війни, повернення Україні окупованих територій та звільнення військовополонених.

Раніше ми писали про те, що міський голова Львова Андрій Садовий здивувався, що у Львові пройшло подібне зібрання. В Telegram він залишив допис, в якому написав, що "це якийсь жарт".

Нагадаємо, у Львівській області чоловіка посадили під домашшній арешт, за те що боявся отримати повістку, тому накинувся з кулаками на правоохоронця.

Також ми повідомляли, що у Львові суд зобов'язав ДПСУ звільнити військовослужбовця зі служби по догляду за братом І групи інвалідності.

розвідка
опозиція
володимир путін
Львів
росіяни
Андрій Садовий
політики
ГУР
Легіон "Свобода Росії"

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