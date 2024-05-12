Забіг незламних — у Львові пройшов напівмарафон на підтримку військових ЗСУ

Напівмарафон "Не зупиняйся!" у Львові. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

У Львові у неділю, 12 травня, пройшов другий день напівмарафону "Не зупиняйся!". Цей захід був присвячений героям Збройних Сил України, рятувальникам, медичним працівникам, волонтерам та всім, хто докладає зусиль до перемоги України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Напівмарафон "Не зупиняйся!" у Львові

Зібрані кошти зі стартових внесків будуть використані для реабілітації та адаптації осіб у центрі "НЕЗЛАМНІ" (UNBROKEN).

Учасники львівського напівмарафону "Не зупиняйся!" висловили свою підтримку захисникам Маріуполя, які зараз перебувають у полоні.

У заході взяли участь кілька десятків ветеранів. Вони стали на лінію старту "Забігу Незламні", який мав довжину 70 метрів. У інтерв’ю для Новини.LIVE ветерани поділилися, що цей забіг став для багатьох з них першим досвідом такого роду, і вони наважились взяти в ньому участь, аби перевірити власні сили та виявити солідарність зі своїми побратимами.

Напівмарафон "Не зупиняйся!" у Львові. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Напівмарафон "Не зупиняйся!" у Львові. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Напівмарафон "Не зупиняйся!" у Львові. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Андрій Садовий про напівмарафон

Мер Львову Андрій Садовий розповів, що в цьому році захід зібрав більше ніж 3 тисячі учасників з різних куточків країни.

"Всі зібрані кошти, а це 2 мільйони гривень організатори передають на реабілітацію українців, які постраждали від війни", — заявив Садовий.

Нагадаємо, у Львові у п'ятницю, 10 травня, запрацював Центр протезування та ортезування UNBROKEN. Це сталося завдяки підтримці Німеччини.

Раніше у Львові відбувся конкурс краси "Міс Львів 2024". За титул загалом змагалися 13 дівчат, а місцем проведення заходу був art-зал комплексу Emily Resort.