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Забег несокрушимых — во Львове прошел полумарафон в поддержку военных ВСУ

12 мая 2024 16:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Забег несокрушимых — во Львове прошел полумарафон в поддержку военных ВСУ
Полумарафон "Не останавливайся!" во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове в воскресенье, 12 мая, прошел второй день полумарафона "Не останавливайся!". Это мероприятие было посвящено героям Вооруженных сил Украины, спасателям, медицинским работникам, волонтерам и всем, кто прилагает усилия к победе Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Полумарафон "Не останавливайся!" во Львове

Собранные средства по стартовым вкладам будут использованы для реабилитации и адаптации лиц в центре "НЕЗЛАМНІ" (UNBROKEN).

Участники львовского полумарафона "Не останавливайся!" выразили свою поддержку защитникам Мариуполя, которые сейчас находятся в плену.

В мероприятии приняли участие несколько десятков ветеранов. Они встали на линию старта "Забега Несокрушимые", длина которого 70 метров. В интервью для Новини.LIVE ветераны поделились, что этот забег стал для многих из них первым опытом такого рода, и они решились принять в нем участие, чтобы проверить свои силы и проявить солидарность со своими собратьями.

Полумарафон "Не останавливайся!" во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
Полумарафон "Не останавливайся!" во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
Полумарафон "Не останавливайся!" во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
Полумарафон "Не останавливайся!" во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
Полумарафон "Не останавливайся!" во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
Полумарафон "Не останавливайся!" во Львове. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Андрей Садовый о полумарафоне

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, в этом году мероприятие собрало более 3 тысяч участников из разных уголков страны.

"Все собранные средства, а это 2 миллиона гривен, организаторы передают на реабилитацию украинцев, пострадавших от войны", — заявил Садовый.

Напомним, во Львове в пятницу, 10 мая, открылся Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN. Это произошло благодаря поддержке Германии.

Ранее во Львове прошел конкурс красоты "Мисс Львов 2024". За титул в общей сложности соревновались 13 девушек, а местом проведения мероприятия был art-зал комплекса Emily Resort.

Львов
Украина
Львовская область
ветераны
военные
Андрей Садовый
марафон

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