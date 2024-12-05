Садовый и его заработники заработали в ноябре тысячи гривен

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: 24 канал

Городской голова Львова Андрей Садовый в ноябре получил заработную плату в размере 65 тысяч гривен, из них 42 тысячи за командировку. Это более чем в три раза больше должностного оклада.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте Львовского городского совета в четвер, 5 декабря.

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В горсовете также рассказали, что более 70 тысяч гривен за командировку получили заместители городского головы. Итого эта сумма превысила 140 тысяч гривен.

Также отмечается, что самую большую зарплату в размере более 69 тысяч гривен получил заместитель городского головы по вопросам международного сотрудничества Сергей Кираль.

Дороже всего оценили высокие достижения в работе заместителя мэра по гуманитарным вопросам Ирины Кулинич. Надбавка по этому пункту составила около 30 тыс. грн.

Детальнее данные о выплатах городских чиновников можно просмотреть в инфографике.

Инфографика зарплат Садового и чиновников ЛГС. Фото: ЛГС

Ранее мы писали, что Садовый отреагировал на возвращение Украине тела мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Он был замучен русскими во время пребывания в плену.

Напомним, украинский католический университет во Львове открыл благотворительный аукцион, на котором за донат разыгрывается встреча на кофе с мэром города Андреем Садовым.