Садовий і його засутпники заробили у листопаді тисячі гривень

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: 24 канал

Міський голова Львова Андрій Садовий у листопаді отримав заробітню платню у розмірі 65 тисяч гривень, з них 42 тисячі за відрядження. Це у понад три рази більше за посадовий оклад.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Львівської міської ради у четвер, 5 грудня.

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В міськраді також розповіли, що понад 70 тисяч гривень за відрядження отримали заступники міського голови. Разом ця сума перевищила 140 тисяч гривень.

Також зазначається, що найбільшу зарплату у розмірі понад 69 тисяч гривень отримав заступник міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Кіраль.

Найдорожче оцінили високі досягнення у праці заступниці мера з гуманітарних питань Ірини Кулинич. Надбавка по цьому пункту становила майже 30 тис. грн.

Детальніше дані про виплати міських чиновників можна переглянути в інфографіці.:

Інфографіка зарплат Садового та посадовців ЛМР. Фото: ЛМР

Раніше ми писали, що Садовий відреагував на повернення Україні тіла мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва. Він був закатований росіянами під час перебування в у полоні.

Нагадаємо, український католицький університет у Львові відкрив благодійний аукціон, на якому за донат розігрується зустріч на каву з мером міста Андрієм Садовим.