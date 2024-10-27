Садовый сообщил, что апелляционный суд Киева упразднил историко-архитектурный план Львова

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Апелляционный суд Киева во время закрытого заседания отменил историко-архитектурный опорный план Львова. Документ предусматривал установление границ застройки на территории города.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в воскресенье, 27 октября.

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Суд упразднил важный документ о застройке

"Чудо не произошло. Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный опорный план города Львова", — сообщил Садовый.

Мэр сообщил, что заседание состоялось в закрытом письменном производстве. По его словам, ни Министерство культуры, ни Львовский горсовет не имели возможности публично защитить свою позицию.

"Мы готовим кассацию и не собираемся отступать, ведь правда за нами. Наша обязанность — сохранить историческое наследие Львова для будущих поколений львовян, а не застройщиков", — отметил городской голова.

По мнению Садового, это событие стало еще одним доказательством того, что Украина нуждается в качественной судебной реформе. Он отметил, что все решения, касающиеся общин должны приниматься и обсуждаться в публичном процессе.

"Я прошу всех журналистов, блогеров, общественных активистов обратить внимание на эту ситуацию. К сожалению, сегодня публичность является нашей единственной защитой и надеждой на справедливость", — призвал Садовый.

Напоследок мэр добавил, что, несмотря на какие-либо решения, он и его команда не дадут уничтожить историческое наследие Львова, которое является также и наследием всей Украины.

"Если придется ложиться под кран, чтобы остановить застройку, то там будет теплый чай и бочка с ватрой. Не пропадем", — резюмировал городской глава.

Пост Андрея Садового. Фото: скриншот

Напомним, во Львове готовят необходимые документы для оформления земельного участка под площадку, куда планируют привезти на хранение брошенные на улицах города автомобили.

Также мы писали, что Садовый подал заявку на получение Львовом статуса Культурной столицы Европы 2030 года.