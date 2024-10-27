Садовий повідомив, що апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний план Львова

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Апеляційний суд Києва під час закритого засідання скасував історико-архітектурний опорний план Львова. Документ передбачав встановлення меж забудови на території міста.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у неділю, 27 жовтня.

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Суд скасував важливий документ про забудову

"Чуда не сталося. Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова", — повідомив Садовий.

Міський голова повідомив, що засідання відбулося у закритому письмовому провадженні. За його словами, ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію.

"Ми готуємо касацію і не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов’язок — зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників", — зазначив міський голова.

На думку Садового, ця подія стала ще одним доказом того, що Україна потребує якісної судової реформи. Він зазначив, що усі рішення, які стосуються громад, мають прийматися та обговорюватися у публічному процесі.

"Я прошу всіх журналістів, блогерів, громадських активістів звернути увагу на цю ситуацію. На жаль, сьогодні публічність є нашим єдиним захистом і надією на справедливість", — закликав Садовий.

Наостанок мер додав, що, попри будь-які рішення, він і його команда не дадуть знищити історичну спадщину Львова, яка є також і спадщиною всієї України.

"Якщо прийдеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо", — резюмував міський голова.

Пост Андрія Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові готують необхідні документи для оформлення земельної ділянки під майданчик, куди планують привезти на зберігання покинуті на вулицях міста автомобілі.

Також ми писали, що Садовий подав заявку на отримання Львовом статусу Культурної столиці Європи 2030.