Убийство Фарион — суд объявил перерыв в деле

Заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во время заседания по делу убийства Ирины Фарион Шевченковский районный суд объявил перерыв до 26 февраля. На это время прокуроры и адвокаты получили задание.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Суд объявил перерыв в деле об убийстве языковеда до 26 февраля. Прокурор и адвокаты получили задание дополнительно исследовать доказательства, а также допросить потерпевших и свидетелей.

В то же время известно, что адвокат Вячеслава Зинченко требует дополнительных исследований доказательств.

Он рассказал, что забросил фото с места убийства в ChatGPT и спросил, действительно ли на нем изображен подсудимый. Когда адвокат начал читать ответ на русском, ему сделали замечание и мужчина перешел на украинский.

Сам Зинченко заявил, что своей вины не признает.

Он также сообщил, что отказывается давать показания на данном этапе расследования, но в дальнейшем будет свидетельствовать в суде.

Напомним, в деле убийства Ирины Фарион появились новые детали. Прокурор заявил, что у главного подозреваемого была личная неприязнь к убитой.

Также Вячеслав Зинченко выдвинул условие во время судебного заседания. Он хочет находиться в камере один.