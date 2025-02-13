Убийство Фарион — суд объявил перерыв в деле

Суд объявил перерыв в деле об убийстве Фарион
Во время заседания по делу убийства Ирины Фарион Шевченковский районный суд объявил перерыв до 26 февраля. На это время прокуроры и адвокаты получили задание.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Дело об убийстве Ирины Фарион
Суд объявил перерыв в деле об убийстве языковеда до 26 февраля. Прокурор и адвокаты получили задание дополнительно исследовать доказательства, а также допросить потерпевших и свидетелей.
В то же время известно, что адвокат Вячеслава Зинченко требует дополнительных исследований доказательств.
Он рассказал, что забросил фото с места убийства в ChatGPT и спросил, действительно ли на нем изображен подсудимый. Когда адвокат начал читать ответ на русском, ему сделали замечание и мужчина перешел на украинский.
Сам Зинченко заявил, что своей вины не признает.
Он также сообщил, что отказывается давать показания на данном этапе расследования, но в дальнейшем будет свидетельствовать в суде.
Напомним, в деле убийства Ирины Фарион появились новые детали. Прокурор заявил, что у главного подозреваемого была личная неприязнь к убитой.
Также Вячеслав Зинченко выдвинул условие во время судебного заседания. Он хочет находиться в камере один.
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