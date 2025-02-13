Вбивство Фаріон — суд оголосив перерву у справі

Суд оголосив перерву у справі про вбивства Фаріон
Під час засідання у справі вбивства Ірини Фаріон Шевченківський районний суд оголосив перерву до 26 лютого. На цей час прокурори та адвокати отримали завдання.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Справа про вбивство Ірини Фаріон
Суд оголосив перерву у справі про вбивство мовознавиці до 26 лютого. Прокурор та адвокати отримали завдання додатково дослідити докази, а також допитати потерпілих та свідків.
Водночас відомо, що адвокат В'ячеслава Зінченка вимагає додаткових досліджень доказів.
Він розповів, що закинув фото з місця вбивства у ChatGPT і спитав, чи справді на ньому зображений підсудний. Коли адвокат почав читати відповідь російською, йому зробили зауваження і чоловік перейшов на українську.
Сам Зінченко заявив, що своєї вини не визнає.
Він також повідомив, що відмовляється давати покази на даному етапі розслідування, але надалі свідчитиме в суді.
Нагадаємо, у справі вбивства Ірини Фаріон з'явились нові деталі. Прокурор заявив, що у головного підозрюваного була особиста неприязнь до вбитої.
Також В'ячеслав Зінченко висунув умову під час судового засідання. Він хоче перебувати в камері один.
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