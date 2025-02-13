Вбивство Фаріон — суд оголосив перерву у справі

Засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Під час засідання у справі вбивства Ірини Фаріон Шевченківський районний суд оголосив перерву до 26 лютого. На цей час прокурори та адвокати отримали завдання.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Суд оголосив перерву у справі про вбивство мовознавиці до 26 лютого. Прокурор та адвокати отримали завдання додатково дослідити докази, а також допитати потерпілих та свідків.

Водночас відомо, що адвокат В'ячеслава Зінченка вимагає додаткових досліджень доказів.

Він розповів, що закинув фото з місця вбивства у ChatGPT і спитав, чи справді на ньому зображений підсудний. Коли адвокат почав читати відповідь російською, йому зробили зауваження і чоловік перейшов на українську.

Сам Зінченко заявив, що своєї вини не визнає.

Він також повідомив, що відмовляється давати покази на даному етапі розслідування, але надалі свідчитиме в суді.

Нагадаємо, у справі вбивства Ірини Фаріон з'явились нові деталі. Прокурор заявив, що у головного підозрюваного була особиста неприязнь до вбитої.

Також В'ячеслав Зінченко висунув умову під час судового засідання. Він хоче перебувати в камері один.