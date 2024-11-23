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Суд вернул Львову незаконно списанный земельный участок

23 ноября 2024 14:45
Анастасия Постоенко - Редактор
Суд вернул Львову незаконно выбытый земельный участок на Хмельницкого
Земельный участок, оспариваемый в суде. Фото: Юридический департамент Львовского городского совета
Анастасия Постоенко - Редактор

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда в среду, 20 ноября, принял решение в пользу Львовского городского совета. Он вернул земельный участок площадью 1480 кв. м по улице Богдана Хмельницкого, 249 в коммунальную собственность.

Об этом сообщает Юридический департамент Львовского городского совета.

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Судебное дело началось еще в 2021 году, когда городской совет обнаружил, что земельный участок незаконно перешел в собственность ООО "КРИСТАЛЛ-МЕДИА".

Компания зарегистрировала право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество на основании договора купли-продажи объекта незавершенного строительства вместе с земельным участком.

Этот договор был заключен между ООО "КРИСТАЛЛ-МЕДИА" и ЧП "Центр социальной реабилитации молодежи".

Городской совет выяснил, что земельный участок выбыл из коммунальной собственности без соответствующего решения. Львовский городской совет не принимал документов, позволяющих передачу этой территории физическим или юридическим лицам.

Кроме того, ЧП "Центр социальной реабилитации молодежи" не имело правоустанавливающих документов на спорный участок, а значит, не имело права его продавать.

Следовательно, хозяйственный суд Верховного Суда вернул незаконно выбытую из коммунальной собственности Львовскому городскому совету.

Напомним, недавно Львовоблэнерго суждено против городского совета с требованием возместить ущерб за потребленную электроэнергию. Также Львовский городской совет потребовал через суд вернуть в коммунальную собственность два незаконно приватизированных помещения.

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