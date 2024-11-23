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Суд повернув Львову незаконно списану земельну ділянку

23 листопада 2024 14:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
Суд повернув Львову незаконно вибуту земельну ділянку на Хмельницького
Земельна ділянка, яку оспорювали в суді. Фото: Юридичний департамент Львівської міської ради
Анастасія Постоєнко - Редактор

Касаційний господарський суд Верховного Суду у середу, 20 листопада, ухвалив рішення на користь Львівської міської ради. Він повернув земельну ділянку площею 1480 кв. м на вулиці Богдана Хмельницького, 249 у комунальну власність.

Про це повідомляє Юридичний департамент Львівської міської ради.

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Судова справа розпочалася ще у 2021 році, коли міська рада виявила, що земельна ділянка незаконно перейшла у власність ТзОВ "КРИСТАЛ-МЕДІА".

Компанія зареєструвала право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.

Цей договір було укладено між ТзОВ "КРИСТАЛ-МЕДІА" та ПП "Центр соціальної реабілітації молоді".

Міська рада з'ясувала, що земельна ділянка вибула з комунальної власності без жодного відповідного рішення. Львівська міська рада не приймала документів, які б дозволяли передачу цієї території фізичним чи юридичним особам.

Крім того, ПП "Центр соціальної реабілітації молоді" не мало правовстановлюючих документів на спірну ділянку, а отже, не мало права її продавати. 

Відтак господарський суд Верховного Суду повернув незаконно вибуту з комунальної власності Львівській міській раді.

Нагадаємо, нещодавно Львівобленерго судилося проти міської ради з вимогою відшкодувати збитки за спожиту електроенергію. Також Львівська міська рада вимагала через суд повернути у комунальну власність два приміщення, які незаконно приватизували.

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