Суд повернув Львову незаконно вибуту земельну ділянку на Хмельницького

Земельна ділянка, яку оспорювали в суді. Фото: Юридичний департамент Львівської міської ради

Касаційний господарський суд Верховного Суду у середу, 20 листопада, ухвалив рішення на користь Львівської міської ради. Він повернув земельну ділянку площею 1480 кв. м на вулиці Богдана Хмельницького, 249 у комунальну власність.

Про це повідомляє Юридичний департамент Львівської міської ради.

Читайте також:

Компанія незаконно приватизувала земельну ділянку

Судова справа розпочалася ще у 2021 році, коли міська рада виявила, що земельна ділянка незаконно перейшла у власність ТзОВ "КРИСТАЛ-МЕДІА".

Компанія зареєструвала право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.

Цей договір було укладено між ТзОВ "КРИСТАЛ-МЕДІА" та ПП "Центр соціальної реабілітації молоді".

Міська рада з'ясувала, що земельна ділянка вибула з комунальної власності без жодного відповідного рішення. Львівська міська рада не приймала документів, які б дозволяли передачу цієї території фізичним чи юридичним особам.

Крім того, ПП "Центр соціальної реабілітації молоді" не мало правовстановлюючих документів на спірну ділянку, а отже, не мало права її продавати.

Відтак господарський суд Верховного Суду повернув незаконно вибуту з комунальної власності Львівській міській раді.

Нагадаємо, нещодавно Львівобленерго судилося проти міської ради з вимогою відшкодувати збитки за спожиту електроенергію. Також Львівська міська рада вимагала через суд повернути у комунальну власність два приміщення, які незаконно приватизували.