Прогноз погоды во Львове и области на завтра 10 октября

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и Львовской области завтра, 10 октября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха днем, но ночью будет холодно. Кроме того, возможен туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львове и области 10 октября

Завтра погоду будет определять южная часть циклонической депрессии над северной Европой.

Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха:

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по Львовской области ночью +3...+8 °С , днем +14...+19 °С ;

, днем ; во Львове ночью +5...+7 °С, днем +16...+18 °С.

Пожарная опасность

Завтра чрезвычайная (пятый класс), местами высокая (четвёртый класс), на юге Львовской области низкая (второй класс) пожарная опасность.

Прогноз пожарной опасности по Львовской области. Фото: Львовский РЦГМ

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.

Львов — последние новости

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Ранее во Львове мужчина во время уличной ссоры угрожал применить оружие. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.