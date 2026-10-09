Прогноз погоды во Львове и области на завтра 10 октября

Тепло во Львове задержится: прогноз погоды на завтра
Погода во Львове и Львовской области завтра, 10 октября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха днем, но ночью будет холодно. Кроме того, возможен туман.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Погода во Львове и области 10 октября
Завтра погоду будет определять южная часть циклонической депрессии над северной Европой.
Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +3...+8 °С, днем +14...+19 °С;
- во Львове ночью +5...+7 °С, днем +16...+18 °С.
Пожарная опасность
Завтра чрезвычайная (пятый класс), местами высокая (четвёртый класс), на юге Львовской области низкая (второй класс) пожарная опасность.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.
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