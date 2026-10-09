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Главная Львов Тепло во Львове задержится: прогноз погоды на завтра

Тепло во Львове задержится: прогноз погоды на завтра

Ua ru
9 октября 2026 19:57
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 10 октября
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и Львовской области завтра, 10 октября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха днем, но ночью будет холодно. Кроме того, возможен туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львове и области 10 октября

Завтра погоду будет определять южная часть циклонической депрессии над северной Европой.

Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха:

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  • по Львовской области ночью +3...+8 °С, днем +14...+19 °С;
  • во Львове ночью +5...+7 °С, днем +16...+18 °С.

Пожарная опасность

Завтра чрезвычайная (пятый класс), местами высокая (четвёртый класс), на юге Львовской области низкая (второй класс) пожарная опасность.

Пожежна небезпека на Львівщині 10 жовтня
Прогноз пожарной опасности по Львовской области. Фото: Львовский РЦГМ

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", — говорится в сообщении.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю, на станции Подзамче произошло столкновение дизель-поезда маршрута Львов — Сокаль с электровозом. В результате аварии машинист дизель-поезда получил травму ноги, еще четырем пассажирам оказали медицинскую помощь.

Кроме того, в Украине начали работу над полнометражным документальным фильмом в жанре true crime под названием "Ее три глагола". Лента расскажет о резонансном убийстве лингвистки и общественной деятельницы Ирины Фарион.

Ранее во Львове мужчина во время уличной ссоры угрожал применить оружие. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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