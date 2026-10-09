Прогноз погоди у Львові та області на завтра 10 жовтня

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та Львівській області завтра, 10 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують комфортну температуру повітря вдень, але вночі буде холодно. Крім того, можливий туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області 10 жовтня

Завтра погоду буде визначати південна частина циклонічної депресії над північною Європою.

Синоптики не прогнозують істотних опадів. Вночі та зранку можливий слабкий туман. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

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по Львівській області вночі +3...+8 °С , вдень +14...+19 °С ;

, вдень ; у Львові вночі +5...+7 °С, вдень +16...+18 °С.

Пожежна небезпека

Завтра надзвичайна (пʼятий клас), місцями висока (четвертий клас), по півдню Львівщини низька (другий клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області. Фото: Львівський РЦГМ

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю, на станції Підзамче сталося зіткнення дизель-поїзда сполученням Львів — Сокаль з електровозом. Унаслідок аварії машиніст дизель-поїзда травмував ногу, ще чотирьом пасажирам надали медичну допомогу.

Крім того, в Україні розпочали роботу над повнометражним документальним фільмом у жанрі true crime під назвою "Її три дієслова". Стрічка розповідатиме про резонансне вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон.

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