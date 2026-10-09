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Головна Львів Тепло у Львові затримається: прогноз погоди на завтра

Тепло у Львові затримається: прогноз погоди на завтра

Ua ru
9 жовтня 2026 19:57
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 10 жовтня
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та Львівській області завтра, 10 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують комфортну температуру повітря вдень, але вночі буде холодно. Крім того, можливий туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові та області 10 жовтня

Завтра погоду буде визначати південна частина циклонічної депресії над північною Європою. 

Синоптики не прогнозують істотних опадів. Вночі та зранку можливий слабкий туман. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

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  • по Львівській області вночі +3...+8 °С, вдень +14...+19 °С;
  • у Львові вночі +5...+7 °С, вдень +16...+18 °С.

Пожежна небезпека

Завтра надзвичайна (пʼятий клас), місцями висока (четвертий клас), по півдню Львівщини низька (другий клас) пожежна небезпека. 

Пожежна небезпека на Львівщині 10 жовтня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області. Фото: Львівський РЦГМ

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", — йдеться у повідомленні.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю, на станції Підзамче сталося зіткнення дизель-поїзда сполученням Львів — Сокаль з електровозом. Унаслідок аварії машиніст дизель-поїзда травмував ногу, ще чотирьом пасажирам надали медичну допомогу.

Крім того, в Україні розпочали роботу над повнометражним документальним фільмом у жанрі true crime під назвою "Її три дієслова". Стрічка розповідатиме про резонансне вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон

Раніше у Львові чоловік під час вуличної суперечки погрожував використати зброю. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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