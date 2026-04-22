Цены на бензин во Львове: дизтопливо по 88,35 грн

Одна из украинских АЗС. Фото: Новини.LIVE

В среду, 22 апреля, во Львове и Львовской области цены на топливо демонстрируют незначительное снижение в отдельных сегментах. Самым дорогим видом топлива традиционно остается дизель, хотя его стоимость несколько снизилась. В то же время рынок сохраняет относительную стабильность, а разница между сетями АЗС остается ощутимой.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Цены на топливо во Львове 22 апреля

По состоянию на 22 апреля средняя цена бензина А-95 премиум в регионе составляет 76,42 грн за литр, что на 0,02 грн меньше, чем раньше. Обычный бензин А-95 стоит 72,45 грн за литр (минус 0,24 грн), тогда как цена на А-92 остается стабильной — 66,90 грн за литр.

Дизельное топливо в среднем стоит 88,35 грн за литр, снизившись на 0,58 грн, однако именно оно остается самым дорогим видом топлива. Автомобильный газ удерживает позиции без изменений — 49,13 грн за литр.

Средние цены на топливо на Львовщине 22 апреля/Минфин

Сколько стоит топливо на АЗС Львова

Традиционно самые высокие цены зафиксированы в премиальных сетях. В частности, на SOCAR бензин А-95 продают по 75,90 грн за литр, а дизель — по 89,90 грн. Аналогичный уровень цен предлагают WOG и OKKO, где А-95 также стоит 75,90 грн, а дизель — 89,90 грн.

В то же время в сети AMIC бензин А-95 стоит 70,99 грн за литр, дизель — 86,99 грн, а газ — 48,49 грн. На Chipo цена А-95 составляет 70,70 грн, дизеля — 87,80 грн, газа — 48,90 грн.

Несколько более дешевые варианты доступны на других заправках. В сети Укрнафта бензин А-95 стоит 69,90 грн за литр, А-92 — 66,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 48,90 грн. На UPG бензин А-95 продают по 72,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 49,00 грн.

Среди более бюджетных предложений — БРСМ-Нафта, где бензин А-95 стоит 69,99 грн за литр, дизель — 87,99 грн, а газ — 47,99 грн. В сети Маркет бензин А-95 можно приобрести за 69,90 грн, дизель — 88,90 грн.

Автогаз традиционно остается самым дешевым видом топлива. Самая низкая цена зафиксирована на уровне 47,99 грн за литр, тогда как в большинстве других сетей она колеблется в пределах 48,5-49,9 грн.

Цены на АЗС Львовщины 22 апреля/Минфин

Итак, ситуация на рынке топлива во Львове остается стабильной с незначительной тенденцией к удешевлению. В то же время разница между сетями АЗС позволяет водителям выбирать наиболее выгодные варианты в зависимости от потребностей и бюджета.

Новини.LIVE информировали, что 21 апреля дизельное топливо во Львове стоило немного дороже — 88,93 грн за литр. В то же время бензин А-95 продавали на АЗС Львова по 72,70 грн. Тенденция к снижению цен на топливо на Львовщине продолжается.

Новини.LIVE также писали, что в начале этой недели, 20 апреля, во Львове дизельное топливо стоило значительно дороже. В понедельник дизтопливо львовянам продавали по 90,11 грн за литр. Зато А-95 можно было купить по 72,81 грн.