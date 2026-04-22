Ціни на пальне у Львові: дизпаливо по 88,35 грн

Одна з українських АЗС. Фото: Новини.LIVE

У середу, 22 квітня, у Львові та Львівській області ціни на пальне демонструють незначне зниження в окремих сегментах. Найдорожчим видом пального традиційно залишається дизель, хоча його вартість дещо знизилася. Водночас ринок зберігає відносну стабільність, а різниця між мережами АЗС залишається відчутною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на пальне у Львові 22 квітня

Станом на 22 квітня середня ціна бензину А-95 преміум у регіоні становить 76,42 грн за літр, що на 0,02 грн менше, ніж раніше. Звичайний бензин А-95 коштує 72,45 грн за літр (мінус 0,24 грн), тоді як ціна на А-92 залишається стабільною — 66,90 грн за літр.

Дизельне пальне в середньому коштує 88,35 грн за літр, знизившись на 0,58 грн, однак саме воно залишається найдорожчим видом пального. Автомобільний газ утримує позиції без змін — 49,13 грн за літр.

Середні ціни на пальне на Львівщині 22 квітня/Мінфін

Скільки коштує пальне на АЗС Львова

Традиційно найвищі ціни зафіксовані у преміальних мережах. Зокрема, на SOCAR бензин А-95 продають по 75,90 грн за літр, а дизель — по 89,90 грн. Аналогічний рівень цін пропонують WOG та OKKO, де А-95 також коштує 75,90 грн, а дизель — 89,90 грн.

Водночас у мережі AMIC бензин А-95 коштує 70,99 грн за літр, дизель — 86,99 грн, а газ — 48,49 грн. На Chipo ціна А-95 становить 70,70 грн, дизеля — 87,80 грн, газу — 48,90 грн.

Дещо дешевші варіанти доступні на інших заправках. У мережі Укрнафта бензин А-95 коштує 69,90 грн за літр, А-92 — 66,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 48,90 грн. На UPG бензин А-95 продають по 72,90 грн, дизель — 86,90 грн, газ — 49,00 грн.

Серед більш бюджетних пропозицій — БРСМ-Нафта, де бензин А-95 коштує 69,99 грн за літр, дизель — 87,99 грн, а газ — 47,99 грн. У мережі Маркет бензин А-95 можна придбати за 69,90 грн, дизель — 88,90 грн.

Автогаз традиційно залишається найдешевшим видом пального. Найнижча ціна зафіксована на рівні 47,99 грн за літр, тоді як у більшості інших мереж вона коливається в межах 48,5–49,9 грн.

Ціни на АЗС Львівщини 22 квітня/Мінфін

Отже, ситуація на ринку пального у Львові залишається стабільною з незначною тенденцією до здешевлення. Водночас різниця між мережами АЗС дозволяє водіям обирати найбільш вигідні варіанти залежно від потреб і бюджету.

Новини.LIVE інформували, що 21 квітня дизельне пальне у Львові коштувало трохи дорожче — 88,93 грн за літр. Водночас бензин А-95 продавали на АЗС Львова по 72,70 грн. Тенденція до зниження цін на пальне на Львівщині продовжується.

Новини.LIVE також писали, що на початку цього тижня, 20 квітня, у Львові дизельне пальне коштувало значно дорожче. У понеділок дизпаливо львів'янам продавали по 90,11 грн за літр. Натомість А-95 можна було купити по 72,81 грн.