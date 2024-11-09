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Во Франковске хотели перестроить памятку — решение суда

9 ноября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
В Ивано-Франковске кинотеатр "Трембита" пытались лишить охранного статуса
Летний кинотеатр "Трембита". Фото: Суспільне
Виктория Козырь - редактор

Львовский суд рассмотрел дело о перестройке летнего кинотеатра в Ивано-Франковске. Часть его здания раньше подарили предприятию из Львова.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Детали дела

Так, совладелица здания кинотеатра подарила часть львовскому предприятию, что позволило обжаловать решение органов охраны культурного наследия о взятии под надзор государством этой памятки во Львовском окружном административном суде.

Компания хотела лишить ее охранного статуса через суд для перестройки достопримечательности и избежания ответственности за ее возможное разрушение. Однако Львовская прокуратура подала апелляцию в Восьмой апелляционный административный суд.

Решение суда

Суд поддержал прокуроров и отказал в исковых требованиях одному из владельцев кинотеатра "Трембита". Здание будет и дальше находиться под охраной государства.

Напомним, во Львовском городском совете обсудили важность сохранения исторических окон как неотъемлемой части архитектурного наследия города.

Также мы писали, что во Львове демонтируют рынок "Светлица" из-за реконструкции улицы Миколайчука. Город выделит новый участок для построек предпринимателей.

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