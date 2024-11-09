В Ивано-Франковске кинотеатр "Трембита" пытались лишить охранного статуса

Летний кинотеатр "Трембита". Фото: Суспільне

Львовский суд рассмотрел дело о перестройке летнего кинотеатра в Ивано-Франковске. Часть его здания раньше подарили предприятию из Львова.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Детали дела

Так, совладелица здания кинотеатра подарила часть львовскому предприятию, что позволило обжаловать решение органов охраны культурного наследия о взятии под надзор государством этой памятки во Львовском окружном административном суде.

Компания хотела лишить ее охранного статуса через суд для перестройки достопримечательности и избежания ответственности за ее возможное разрушение. Однако Львовская прокуратура подала апелляцию в Восьмой апелляционный административный суд.

Решение суда

Суд поддержал прокуроров и отказал в исковых требованиях одному из владельцев кинотеатра "Трембита". Здание будет и дальше находиться под охраной государства.

Напомним, во Львовском городском совете обсудили важность сохранения исторических окон как неотъемлемой части архитектурного наследия города.

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