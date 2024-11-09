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У Франківську хотіли перебудувати пам'ятку — рішення суду

9 листопада 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В Івано-Франківську кінотеатр "Трембіта" намагалися позбавити охоронного статусу
Літній кінотеатр "Трембіта". Фото: Суспільне
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Львівський суд розглянув справу щодо перебудови літнього кінотеатру в Івано-Франківську. Частину його будівлі раніше подарували підприємству зі Львова. 

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Так, співвласниця будівлі кінотеатру подарувала частину львівському підприємству, що дало змогу оскаржити рішення органів охорони культурної спадщини про взяття під нагляд державою цієї пам’ятки у Львівському окружному адміністративному суді.

Компанія хотіла позбавити її охоронного статусу через суд для перебудови пам’ятки та уникнення відповідальності за її можливе руйнування. Однак Львівська прокуратура подала апеляцію до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Рішення суду

Суд підтримав прокурорів та відмовив у позовних вимогах одному з власників кінотеатру "Трембіта". Будівля надалі перебуватиме під охороною держави.

Нагадаємо, у Львівській міській раді обговорили важливість збереження історичних вікон як невід'ємної частини архітектурної спадщини міста.

Також ми писали, що у Львові демонтують ринок "Світлиця" через реконструкцію вулиці Миколайчука. Місто виділить нову ділянку для споруд підприємців.

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