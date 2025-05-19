День памяти жертв политических репрессий прошел во Львове

Чествование памяти жертв политических репрессий во Львове. Фото: Львовский городской совет

Во Львове прошла церемония памяти всех, кто погиб в борьбе с тоталитарным советским режимом. День памяти жертв политических репрессий в Украине проводят ежегодно в третье воскресенье мая.

Об этом сообщается на официальном сайте Львовского городского совета.

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Как проходило мероприятие

Сначала состоялась церемония возложения цветов и лампадок с участием представителей городской и областной власти, военных, общественных деятелей, духовенства и жителей города. От общины города в чествовании принял участие первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

"Это не просто чествование, это - наш моральный долг помнить", - отметил Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы.

Украинские военные почтили во Львове память жертв репрессий СССР. Фото: Львовский городской совет

После минутой молчания вспомнили всех, кто отдал жизнь за Украину. Затем вместе спели Государственный Гимн Украины, после чего отцы разных конфессий отслужили экуменическую панихиду.

Священники разных конфессий отслужили панихиду по жертвам тоталитарного советского режима. Фото: Львовский городской совет

День памяти жертв политических репрессий в Украине чтят ежегодно в третье воскресенье мая. Памятная дата установлена Указом Президента от 21 мая 2007 года с целью достойного чествования памяти жертв политических репрессий советского тоталитарного режима.

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